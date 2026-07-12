Weekly Horoscope 12-18 July 2026: जानें इस हफ्ते का पूरा साप्ताहिक राशिफल, कैसा रहेगा आपका करियर और आर्थिक बजट

Weekly Horoscope 12 To 18 July 2026: जुलाई का यह आगामी हफ्ता आपके करियर और बिजनेस के लिए कैसा रहेगा? जानें मेष से मीन राशि तक नौकरी, व्यापार और आर्थिक स्थिति का पूरा साप्ताहिक लेखा-जोखा.

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Weekly Horoscope 12-18 July 2026: नौकरी में प्रमोशन या बिजनेस में मुनाफा? जानें राशिफल

ग्रहों का गोचर: जुलाई के इस नए सप्ताह में ग्रहों की बदलती चाल और नक्षत्रों की स्थिति सभी 12 राशियों के करियर, बिजनेस और आर्थिक बजट पर सीधा असर डालेगी.

करियर में तरक्की: नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में अपनी योग्यता साबित करने के बेहतरीन मौके मिलेंगे, वहीं कुछ राशियों के लिए मनचाहे ट्रांसफर और प्रमोशन के योग हैं.

व्यापार में लाभ: कारोबारियों के लिए यह हफ्ता नई डील्स फाइनल करने, अटके हुए कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा करने और अपने बिजनेस का विस्तार करने के लिए बेहद सकारात्मक रहेगा.

आर्थिक व सेहत सलाह: वित्तीय मामलों में कुछ राशियों को इस सप्ताह अपने बढ़ते अनचाहे खर्चों पर लगाम लगाने और मानसिक तनाव से बचने के लिए खान-पान व आराम पर ध्यान देने की जरूरत है.

साप्ताहिक राशिफल (12 जुलाई से 18 जुलाई 2026): जुलाई के इस नए सप्ताह में ग्रहों के राशि परिवर्तन और नक्षत्रों की बदलती स्थिति के कारण सभी 12 राशियों के जीवन में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. आइए जानते हैं कि यह अगला हफ्ता आपके करियर, व्यापार, आर्थिक बजट और सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है:

मेष राशि (Aries)

करियर व व्यवसाय: नौकरीपेशा जातकों को इस सप्ताह ऑफिस में अपनी योग्यता साबित करने के बेहतरीन मौके मिलेंगे. व्यापार में नए एग्रीमेंट या डील साइन करते समय कागजातों को अच्छी तरह पढ़ लें.

आर्थिक स्थिति: धन का आगमन ठीक रहेगा, लेकिन सप्ताह के मध्य में अचानक किसी बड़े खर्च के सामने आने से बजट थोड़ा असंतुलित हो सकता है.

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव के कारण माइग्रेन या सिरदर्द की समस्या हो सकती है. काम के बीच में आराम के लिए समय जरूर निकालें.

वृषभ राशि (Taurus)

करियर व व्यवसाय: नए सप्ताह में आपके करियर को एक नई दिशा मिलेगी. ट्रांसफर या मनचाही जगह पोस्टिंग के योग बन रहे हैं. कारोबारियों को इस हफ्ते मनमुताबिक मुनाफा हाथ लगेगा.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. शेयर बाजार या पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है.

स्वास्थ्य: पुरानी किसी बीमारी से राहत मिलेगी. आप शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे.

मिथुन राशि (Gemini)

करियर व व्यवसाय: नौकरी में सीनियर्स का पूरा सहयोग मिलेगा और आपके काम की तारीफ होगी. बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर लिया गया कोई फैसला भविष्य में बड़ा फायदा करा सकता है.

आर्थिक स्थिति: आय के नए स्रोत बनेंगे, जिससे बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी. हालांकि, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर कुछ पैसा खर्च हो सकता है.

स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी. आंखों की थकान या नींद न आने की समस्या से बचने के लिए देर रात तक मोबाइल के इस्तेमाल से बचें.

कर्क राशि (Cancer)

करियर व व्यवसाय: कार्यक्षेत्र में काम की अधिकता की वजह से मानसिक दबाव महसूस हो सकता है. पार्टनरशिप में बिजनेस करने वालों को आपसी पारदर्शिता बनाए रखनी होगी.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में यह सप्ताह संभलकर चलने का है. किसी को भी बड़ा कर्ज या उधार देने से बचें, अन्यथा पैसा फंस सकता है.

स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे गैस या अपच परेशान कर सकती हैं. बाहर के तैलीय और मसालेदार भोजन से पूरी तरह परहेज करें.

सिंह राशि (Leo)

करियर व व्यवसाय: कार्यस्थल पर आपकी प्रशासनिक और नेतृत्व क्षमता निखरेगी. सरकारी क्षेत्र या राजनीति से जुड़े लोगों को कोई बड़ी जिम्मेदारी या पद मिल सकता है. व्यापार का विस्तार होगा.

आर्थिक स्थिति: वित्तीय स्थिति बेहद शानदार रहेगी. पुराने किए गए निवेशों से इस हफ्ते आपको उम्मीद से अधिक रिटर्न मिलने की संभावना है.

स्वास्थ्य: सेहत के मोर्चे पर यह हफ्ता उत्तम रहेगा. योग और वॉक को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाए रखें.

कन्या राशि (Virgo)

करियर व व्यवसाय: आईटी, बैंकिंग और रिसर्च फील्ड से जुड़े लोगों के लिए यह हफ्ता बेहद सफल रहने वाला है. आपकी तार्किक क्षमता से ऑफिस की कोई बड़ी उलझन आसानी से सुलझ जाएगी.

आर्थिक स्थिति: आमदनी और खर्चों में अच्छा संतुलन बना रहेगा. इस सप्ताह आप भविष्य के लिए किसी सुरक्षित सेविंग प्लान में निवेश कर सकते हैं.

स्वास्थ्य: काम की भागदौड़ के कारण रीढ़ की हड्डी या पीठ में दर्द की शिकायत हो सकती है. बैठने के पोस्चर पर ध्यान दें.

तुला राशि (Libra)

करियर व व्यवसाय: ऑफिस में सहकर्मियों के साथ किसी भी तरह के विवाद या गॉसिप से खुद को दूर रखें. व्यापारियों को इस सप्ताह कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, धैर्य से काम लें.

आर्थिक स्थिति: घरेलू सुख-सुविधाओं और भौतिक आवश्यकताओं पर जरूरत से ज्यादा खर्च होने के कारण वित्तीय तनाव हो सकता है.

स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों या कफ-सर्दी की समस्या परेशान कर सकती है. अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने पर ध्यान दें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर व व्यवसाय: जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें इस हफ्ते कोई बड़ा और सकारात्मक समाचार मिल सकता है. बिजनेस में अप्रत्याशित मुनाफा होने से मन प्रसन्न रहेगा.

आर्थिक स्थिति: अचानक कहीं से रुका हुआ धन या अटका हुआ पेमेंट मिलने से आर्थिक तंगी दूर होगी. कर्ज का बोझ कम करने में सफल रहेंगे.

स्वास्थ्य: मानसिक और शारीरिक रूप से आप खुद को बहुत हल्का महसूस करेंगे. पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं से पूरी तरह निजात मिलेगी.

धनु राशि (Sagittarius)

करियर व व्यवसाय: शिक्षा, कंसल्टेंसी और कानून के क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए यह सप्ताह प्रगति लेकर आएगा. व्यापार में किसी नई डील को लेकर की गई यात्राएं सफल और लाभदायक रहेंगी.

आर्थिक स्थिति: धन की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन शौक-मौज और विलासिता की चीजों पर बेहिसाब खर्च करने से बचें. बचत को प्राथमिकता दें.

स्वास्थ्य: अत्यधिक काम और थकान की वजह से पैरों या जोड़ों में दर्द रह सकता है. रात को पूरी और गहरी नींद लें.

मकर राशि (Capricorn)

करियर व व्यवसाय: कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी आपके काम और अनुशासन की सराहना करेंगे. रियल एस्टेट या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े कारोबारियों के लिए कोई बड़ा टेंडर या कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो सकता है.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक मोर्चे पर बड़ी मजबूती आएगी. भूमि, भवन या नया वाहन खरीदने की आपकी योजना इस सप्ताह आगे बढ़ सकती है.

स्वास्थ्य: वायु विकार या वात रोगों के कारण बदन दर्द हो सकता है. सुबह के समय हल्का व्यायाम और प्राणायाम करना आपके लिए हितकर रहेगा.

कुंभ राशि (Aquarius)

करियर व व्यवसाय: डिजिटल मीडिया, राइटिंग, डिजाइनिंग और कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह बेहद क्रिएटिव रहेगा. आपके इनोवेटिव आइडियाज को सीनियर्स की ओर से हरी झंडी मिल सकती है.

आर्थिक स्थिति: आय के नए और स्थायी माध्यम तैयार होंगे, जिससे आपकी लाइफस्टाइल में सुधार आएगा. सुख-सुविधाओं पर खुलकर खर्च करेंगे.

स्वास्थ्य: आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा. मानसिक शांति और सकारात्मक सोच के कारण आप ऊर्जा से ओतप्रोत रहेंगे.

मीन राशि (Pisces)

करियर व व्यवसाय: ऑफिस के माहौल में किसी भी फैसले को लेते समय भावनाओं के बजाय व्यावहारिक सोच अपनाएं. व्यापारियों को इस सप्ताह नया निवेश करने से पहले बाजार के जानकारों की सलाह जरूर लेनी चाहिए.

आर्थिक स्थिति: वित्तीय मामलों में हाथ खींचकर चलने की सलाह दी जाती है. गैर-जरूरी खर्चों पर लगाम न लगाने से महीने का बजट पूरी तरह गड़बड़ा सकता है.

स्वास्थ्य: काम के तनाव और ज्यादा सोचने की आदत के कारण अनिद्रा या सिरदर्द की समस्या हो सकती है. सोने से पहले मेडिटेशन करें.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.