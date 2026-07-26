Weekly Horoscope 27 July-2 August 2026: जानें इस हफ्ते का पूरा साप्ताहिक राशिफल, कैसा रहेगा आपका करियर और आर्थिक बजट

Weekly Horoscope 27 July To 2 August 2026: जुलाई अंत और अगस्त की शुरुआत का यह हफ्ता आपके करियर और बिजनेस के लिए कैसा रहेगा? जानें मेष से मीन राशि तक का पूरा साप्ताहिक लेखा-जोखा.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Updated: July 26, 2026, 8:11 PM IST
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Weekly Horoscope 27 July-2 August 2026: जानें इस हफ्ते का पूरा साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रहों का गोचर: जुलाई के अंत और अगस्त की शुरुआत का यह नया सप्ताह सभी 12 राशियों पर असर डालेगा.
  • करियर में तरक्की: नौकरीपेशा जातकों को बेहतरीन मौके मिलेंगे, कई राशियों को प्रमोशन के योग हैं.
  • व्यापार में लाभ: कारोबारियों के लिए यह हफ्ता नए प्रोजेक्ट्स साइन करने के लिए शुभ रहेगा.
  • आर्थिक सलाह:  कुछ राशियों को वाहन या घर की मरम्मत के अनचाहे खर्चों से बचने की जरूरत.

साप्ताहिक राशिफल (27 जुलाई से 2 अगस्त 2026): जुलाई के अंत और अगस्त की शुरुआत का यह नया हफ्ता ग्रहों के गोचर और नक्षत्रों की बदलती चाल के कारण सभी 12 राशियों के जीवन में नए अवसर और चुनौतियां लेकर आने वाला है. आइए जानते हैं कि यह सप्ताह आपके करियर, व्यापार, आर्थिक स्थिति और सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा.

  1. मेष राशि (Aries)

करियर व व्यवसाय: कार्यक्षेत्र में काम की अधिकता रहेगी, लेकिन आपकी निर्णय लेने की क्षमता सीनियर्स को प्रभावित करेगी. व्यापार में नई डील फाइनल करने के लिए सप्ताह का मध्य बहुत शुभ है.

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आर्थिक स्थिति: आमदनी के नए जरिया बनेंगे, लेकिन घर या वाहन की मरम्मत पर अनचाहा खर्च हो सकता है. बजट बनाकर चलें.

स्वास्थ्य: भागदौड़ की वजह से शारीरिक थकावट और पैरों में दर्द रह सकता है. पर्याप्त आराम लें और हाइड्रेटेड रहें.

  1. वृषभ राशि (Taurus)

करियर व व्यवसाय: नौकरीपेशा जातकों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के प्रबल योग हैं. कारोबारियों को इस हफ्ते कोई बड़ा सरकारी प्रोजेक्ट या नया ऑर्डर मिल सकता है.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति पहले से काफी मजबूत होगी. पुराने किए गए निवेश से अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है.

स्वास्थ्य: सेहत उत्तम रहेगी. मानसिक रूप से शांति और नई ऊर्जा का अनुभव करेंगे.

  1. मिथुन राशि (Gemini)

करियर व व्यवसाय: ऑफिस में आपके काम और नए विचारों की तारीफ होगी. मीडिया, आईटी और मार्केटिंग से जुड़े लोगों को इस सप्ताह मनचाही सफलता मिल सकती है.

आर्थिक स्थिति: धन का प्रवाह अच्छा रहेगा. रुका हुआ या अटका हुआ पैसा वापस मिलने से राहत मिलेगी.

स्वास्थ्य: मौसमी बदलाव की वजह से गले या त्वचा में इंफेक्शन हो सकता है. अपने खान-पान पर ध्यान दें.

  1. कर्क राशि (Cancer)

करियर व व्यवसाय: कार्यस्थल पर किसी भी तरह की गुटबाजी से दूर रहें. सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है. बिजनेस में समझदारी से निवेश करें.

आर्थिक स्थिति: पैसों के लेन-देन में सावधानी बरतें. इस सप्ताह किसी को भी बड़ा कर्ज देने से बचें.

स्वास्थ्य: अत्यधिक सोच-विचार के कारण अनिद्रा या सिरदर्द की समस्या हो सकती है. सोने से पहले ध्यान (Meditation) करें.

  1. सिंह राशि (Leo)

करियर व व्यवसाय: नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास के बल पर आप कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल करेंगे. व्यापार में विस्तार की योजनाएं आगे बढ़ेंगी.

आर्थिक स्थिति: वित्तीय मामलों में बड़ा लाभ होने के योग हैं. शेयर बाजार या प्रॉपर्टी से जुड़ा काम फायदेमंद साबित होगा.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य शानदार रहेगा. नियमित योग और सुबह की सैर आपको तरोताजा रखेगी.

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  1. कन्या राशि (Virgo)

करियर व व्यवसाय: रिसर्च, बैंकिंग और टीचिंग से जुड़े लोगों के लिए हफ्ता अनुकूल है. योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर सभी कार्य समय पर पूरे होंगे.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. भविष्य की किसी सुरक्षित योजना या फंड में निवेश का मन बना सकते हैं.

स्वास्थ्य: काम के दौरान बैठने के गलत पोस्चर की वजह से पीठ या गर्दन में दर्द हो सकता है, थोड़ा स्ट्रेचिंग करें.

  1. तुला राशि (Libra)

करियर व व्यवसाय: नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो इस सप्ताह नए अवसर मिल सकते हैं. व्यापारियों को प्रतिस्पर्धियों से सतर्क रहने की जरूरत है.

आर्थिक स्थिति: आय स्थिर रहेगी, लेकिन विलासिता और मनोरंजन की चीजों पर अचानक बड़ा खर्च हो सकता है.

स्वास्थ्य: इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर महसूस हो सकती है. खान-पान में पौष्टिक चीजों को शामिल करें.

  1. वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर व व्यवसाय: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा. अधिकारियों के साथ संबंध मजबूत होंगे. कारोबार में अप्रत्याशित लाभ होने की संभावना है.

आर्थिक स्थिति: गुप्त स्रोतों या पैतृक संपत्ति के जरिए आर्थिक लाभ हो सकता है. बैंक बैलेंस बढ़ेगा.

स्वास्थ्य: पुरानी किसी शारीरिक समस्या में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा.

  1. धनु राशि (Sagittarius)

करियर व व्यवसाय: उच्च शिक्षा, कानून और कंसल्टेंसी से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह प्रगतिदायक रहेगा. व्यापारिक सिलसिले में की गई यात्राएं लाभदायक रहेंगी.

आर्थिक स्थिति: धन लाभ होगा, लेकिन अपनी जरूरतों और शौक के बीच संतुलन बनाना जरूरी होगा.

स्वास्थ्य: काम का तनाव लेने से बचें, शाम के समय हल्का टहलना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद रहेगा.

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  1. मकर राशि (Capricorn)

करियर व व्यवसाय: अनुशासन और ईमानदारी से काम करेंगे तो बड़ी सफलता हाथ लगेगी. रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन से जुड़े कारोबारियों के लिए नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है.

आर्थिक स्थिति: धन की आवक अच्छी रहेगी. जमीन या प्रॉपर्टी में निवेश का मन बना रहे हैं तो समय अनुकूल है.

स्वास्थ्य: वात (गैस) संबंधी समस्या परेशान कर सकती है. संतुलित आहार लें और भारी भोजन से बचें.

  1. कुंभ राशि (Aquarius)

करियर व व्यवसाय: डिजिटल, कला और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों के लिए यह हफ्ता नई संभावनाओं से भरा रहेगा. नए प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी मिल सकती है.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक मोर्चे पर यह सप्ताह बहुत बढ़िया रहेगा. नए माध्यमों से धन लाभ के रास्ते खुलेंगे.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य पूरी तरह दुरुस्त रहेगा. आप खुद को सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ पाएंगे.

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  1. मीन राशि (Pisces)

करियर व व्यवसाय: ऑफिस में कोई भी फैसला भावुक होकर न लें, व्यावहारिक सोच अपनाएं. व्यापारियों को जोखिम भरे निवेश से बचने की सलाह दी जाती है.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक बजट थोड़ा डगमगा सकता है, इसलिए गैर-जरूरी खर्चों पर तुरंत रोक लगाएं.

स्वास्थ्य: तनाव और भागदौड़ के कारण थकावट महसूस हो सकती है. काम के बीच पर्याप्त ब्रेक जरूर लें.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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