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Weekly Horoscope 3 To 9 August 2026: मेष से मीन राशि तक...जानिए किस राशि की खुलेगी किस्मत और किसे रहना होगा सतर्क?

Weekly Horoscope 3 To 9 August 2026: चंद्रमा के त्रि-राशि गोचर से मेष से मीन राशि तक किसका चमकेगा भाग्य और किसे रहना होगा सावधान? पढ़ें इस हफ्ते का सटीक राशिफल.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: August 2, 2026, 6:17 PM IST
rashifal
Weekly Horoscope 3-9 August 2026: चंद्रमा के गोचर से किसकी खुलेगी किस्मत?
  • त्रि-राशि गोचर: 3 से 9 अगस्त 2026 के बीच चंद्रमा मीन, मेष और वृषभ राशि में गोचर करेगा.
  • किस्मत वाले जातकों को लाभ: 3 राशि के जातकों को रुका हुआ धन वापस मिलेगा.
  • सतर्क रहने वाली राशियां: 2 राशि वालों को फिजूलखर्च और सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा.
  • करियर व व्यापार: आईटी, प्रॉपर्टी, मीडिया और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताहअवसर लाएगा.

Weekly Rashifal 3 To 9 August 2026: अगस्त महीने का यह पहला पूर्ण सप्ताह ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद हलचल भरा और महत्वपूर्ण रहने वाला है. इस सप्ताह चंद्रमा का त्रि-राशि गोचर मीन, मेष और वृषभ राशि होने जा रहा है. पंचांग और ग्रहों की इस बदलती स्थिति का सीधा असर सभी 12 राशियों के करियर, बिजनेस, आर्थिक बजट और सेहत पर पड़ेगा.

जहां कुछ राशियों के लिए यह सप्ताह भाग्य के द्वार खोलने वाला साबित होगा, वहीं कुछ राशियों को आर्थिक लेन-देन और स्वास्थ्य के मामलों में विशेष सतर्कता बरतनी होगी.

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आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक का पूरा साप्ताहिक राशिफल

  1. मेष राशि (Aries)

करियर व व्यवसाय: सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा बारहवें भाव में रहने से काम में थोड़ी भागदौड़ रहेगी. हालांकि मंगलवार के बाद चंद्रमा आपकी ही राशि लग्न में आएगा, जिससे अटका हुआ काम गति पकड़ेगा और आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी.

आर्थिक स्थिति: शुरुआत में अनचाहे खर्च हो सकते हैं, लेकिन मध्य सप्ताह के बाद धन लाभ और निवेश के अच्छे अवसर मिलेंगे.

स्वास्थ्य: शुरुआती दो दिनों में नींद न आने या सिरदर्द की शिकायत हो सकती है, जिसके बाद सेहत में सुधार होगा.

  1. वृषभ राशि (Taurus)

करियर व व्यवसाय: ग्यारहवें भाव का चंद्रमा सप्ताह की शुरुआत में व्यापारिक डील्स में बड़ा मुनाफा कराएगा. कारोबारियों को कोई नया ऑर्डर मिल सकता है.

आर्थिक स्थिति: आय के स्रोतों में वृद्धि होगी, लेकिन सप्ताह के मध्य में स्वास्थ्य या यात्रा पर अचानक खर्च हो सकता है.

स्वास्थ्य: आंखों में जलन या सुस्ती रह सकती है, पर्याप्त पानी पीएं और आराम का ध्यान रखें.

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  1. मिथुन राशि (Gemini)

करियर व व्यवसाय: दशम भाव का चंद्रमा नौकरीपेशा लोगों के लिए नए अवसर और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि लेकर आएगा. ऑफिस में सीनियर्स का पूरा सहयोग मिलेगा.

आर्थिक स्थिति: एकादश भाव में चंद्रमा के गोचर से धन की आवक काफी अच्छी रहेगी. पुराना अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है.

स्वास्थ्य: सेहत उत्तम रहेगी. आप खुद को तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करेंगे.

  1. कर्क राशि (Cancer)

करियर व व्यवसाय: भाग्य स्थान में चंद्रमा रहने से शुरुआत में धार्मिक या लंबी यात्राएं हो सकती हैं. सप्ताह के अंत में कर्म भाव का चंद्रमा आपको काम में व्यस्त रखेगा.

आर्थिक स्थिति: व्यापार में किया गया पुराना निवेश अब फल देने लगेगा, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी.

स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन काम के दबाव के कारण शाम को थकावट महसूस हो सकती है.

  1. सिंह राशि (Leo) — रहें सतर्क

करियर व व्यवसाय: सप्ताह के शुरुआत में अष्टम चंद्रमा रहने के कारण कार्यक्षेत्र में बहुत सतर्क रहें और किसी से उलझने से बचें. गुरुवार के बाद स्थितियां आपके पक्ष में होंगी.

आर्थिक स्थिति: पैसों के लेन-देन में शुरुआत में रिस्क न लें. सप्ताह के अंत में अचानक रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है.

स्वास्थ्य: वाहन चलाते समय और खान-पान में सावधानी बरतें. पेट की समस्या परेशान कर सकती है.

  1. कन्या राशि (Virgo)

करियर व व्यवसाय: सप्तम भाव का चंद्रमा पार्टनरशिप के कामों में सफलता दिलाएगा. व्यापार का विस्तार होगा और नौकरी में नई योजनाएं सफल होंगी.

आर्थिक स्थिति: आय और व्यय में संतुलन बना रहेगा. मध्य सप्ताह में धन का लेन-देन ध्यानपूर्वक करें.

स्वास्थ्य: जीवनसाथी या स्वयं की सेहत में मौसमी बदलाव का असर दिख सकता है.

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  1. तुला राशि (Libra)

करियर व व्यवसाय: छठे भाव का चंद्रमा प्रतिस्पर्धियों और शत्रुओं पर विजय दिलाएगा. कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी.

आर्थिक स्थिति: कोर्ट-कचहरी या पुराने विवाद सुलझने से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. गैर-जरूरी खर्चों पर नियंत्रण रखें.

स्वास्थ्य: पुरानी किसी बीमारी से राहत मिलेगी, इम्यूनिटी में सुधार होगा.

  1. वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर व व्यवसाय: पंचम भाव में चंद्रमा रहने से विद्यार्थियों, मीडिया और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता मिलेगी.

आर्थिक स्थिति: धन लाभ के नए रास्ते खुलेंगे. शेयर मार्केट में दांव लगाने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लें.

स्वास्थ्य: खान-पान का ध्यान रखें, पेट में गैस या अपच की दिक्कत हो सकती है.

  1. धनु राशि (Sagittarius)

करियर व व्यवसाय: चतुर्थ भाव का चंद्रमा होने से भूमि, मकान या प्रॉपर्टी से जुड़े कामों में सफलता मिलेगी. ऑफिस में नई जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं.

आर्थिक स्थिति: घर की सुख-सुविधाओं पर खर्च होगा, लेकिन आमदनी के स्रोत बने रहने से बजट संतुलित रहेगा.

स्वास्थ्य: माताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. आपको भी रीढ़ या पीठ में खिंचाव महसूस हो सकता है.

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  1. मकर राशि (Capricorn)

करियर व व्यवसाय: तीसरे भाव का चंद्रमा आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाएगा. छोटे भाइयों और सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा.

आर्थिक स्थिति: रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन से जुड़े कारोबारियों के लिए नया कॉन्ट्रैक्ट धन लाभ कराएगा.

स्वास्थ्य: सेहत बढ़िया रहेगी. नियमित योग और मॉर्निंग वॉक जारी रखें.

  1. कुंभ राशि (Aquarius) — खुलेगी किस्मत

करियर व व्यवसाय: द्वितीय भाव में चंद्रमा होने से आपकी वाणी और बातचीत की शैली से बिगड़े काम भी बन जाएंगे. नेटवर्किंग मजबूत होगी.

आर्थिक स्थिति: धन संचय (सेविंग्स) करने में सफलता मिलेगी. अटका हुआ पैसा मिलने से बैंक बैलेंस में भारी बढ़ोतरी होगी.

स्वास्थ्य: गले में इंफेक्शन या कफ की समस्या से थोड़ा सावधान रहें, बाकी सेहत ठीक रहेगी.

  1. मीन राशि (Pisces)

करियर व व्यवसाय: सप्ताह की शुरुआत आपकी ही राशि (लग्न) में चंद्रमा से होगी, जिससे नए विचार और योजनाएं दिमाग में आएंगी. व्यापार में नए निर्णय सटीक बैठेंगे.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से हफ्ता बहुत सकारात्मक है. सप्ताह के अंत में धन प्राप्ति के बेहतरीन योग हैं.

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से शांति और प्रसन्नता रहेगी. सेहत अच्छी बनी रहेगी.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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