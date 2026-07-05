Weekly Horoscope 5 To 11 July: नौकरी में प्रमोशन या बिजनेस में मुनाफा? जानें इस हफ्ते क्या कहते हैं आपके सितारे

Weekly Horoscope 5 To 11 July: जुलाई का यह हफ्ता आपके करियर और बिजनेस के लिए कैसा रहेगा? जानें मेष से मीन राशि तक नौकरी, व्यापार और आर्थिक स्थिति का पूरा साप्ताहिक लेखा-जोखा.

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Weekly Horoscope 5-11 July 2026: नौकरी में प्रमोशन या बिजनेस में मुनाफा? जानें राशिफल

ग्रहों का प्रभाव: जुलाई के इस नए सप्ताह में ग्रहों के गोचर और नक्षत्रों की स्थिति में बदलाव का सीधा असर सभी 12 राशियों के करियर और व्यापार पर पड़ने वाला है.

तरक्की के योग: इस हफ्ते कुछ विशेष राशियों के जातकों को नौकरी में प्रमोशन, स्थान परिवर्तन और सैलरी में बढ़ोतरी के बेहतरीन अवसर मिल सकते हैं.

बिजनेस में मुनाफा: व्यापारियों के लिए यह सप्ताह नई डील्स फाइनल करने और अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए काफी सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा.

आर्थिक व सेहत सलाह: कुछ राशियों को इस सप्ताह अपने बढ़ते खर्चों और मानसिक तनाव को लेकर विशेष रूप से सावधान रहने की हिदायत दी गई है.

Weekly Horoscope 5 To 11 July: साप्ताहिक राशिफल (5 जुलाई से 11 जुलाई 2026): जुलाई के इस चालू सप्ताह में ग्रहों की चाल और नक्षत्रों की बदलती स्थिति सभी 12 राशियों के जीवन में नए मोड़ लेकर आने वाली है. आइए जानते हैं कि यह हफ्ता आपके करियर, बिजनेस, आर्थिक स्थिति और सेहत के लिए कैसा रहने वाला है:

मेष राशि (Aries)

करियर व व्यवसाय: कार्यक्षेत्र में काम का दबाव थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन आपकी मेहनत अधिकारियों को प्रभावित करेगी. व्यापार में नई रणनीतियों पर काम शुरू करने के लिए समय अच्छा है.

आर्थिक स्थिति: पैसों के मामले में स्थिति सामान्य रहेगी, हालांकि घरेलू चीजों पर अनचाहा खर्च बढ़ सकता है.

स्वास्थ्य: काम की भागदौड़ के चलते शारीरिक थकान महसूस होगी. खान-पान और आराम का संतुलन बनाकर रखें.

वृषभ राशि (Taurus)

करियर व व्यवसाय: नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह नए अवसर लेकर आ सकता है. कार्यस्थल पर आपकी स्थिति मजबूत होगी. कारोबारियों को कोई बड़ी डील फाइनल करने का मौका मिलेगा.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक मोर्चे पर लाभ के अच्छे योग हैं. रुका हुआ धन वापस मिल सकता है या पुराने निवेश से फायदा होगा.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य में सुधार रहेगा और आप मानसिक रूप से काफी शांति का अनुभव करेंगे.

मिथुन राशि (Gemini)

करियर व व्यवसाय: इस सप्ताह आपके अटके हुए प्रोजेक्ट्स दोबारा गति पकड़ेंगे. सहकर्मियों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा. मार्केटिंग और डिजिटल फील्ड से जुड़े लोगों को मनचाही सफलता मिल सकती.

आर्थिक स्थिति: आय के नए स्रोत सामने आ सकते हैं, लेकिन सप्ताह के मध्य में फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा.

स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से थोड़ा सावधान रहें. आंखों में खिंचाव या सिरदर्द की समस्या हो सकती है, स्क्रीन टाइम कम करें.

कर्क राशि (Cancer)

करियर व व्यवसाय: नौकरी में इस सप्ताह आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. ऑफिस की गॉसिप से खुद को पूरी तरह दूर रखें. व्यापारियों को पैसों के बड़े लेन-देन में सतर्कता बरतनी होगी.

आर्थिक स्थिति: धन का आगमन मध्यम रहेगा. किसी को बड़ा कर्ज या उधार देने से बचें, क्योंकि वापसी में परेशानी आ सकती है.

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव या अनिद्रा की शिकायत हो सकती है. ध्यान और योग को दिनचर्या में शामिल करें.

सिंह राशि (Leo)

करियर व व्यवसाय: आपकी नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति की सराहना होगी. मैनेजमेंट और सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को कोई बड़ी सफलता मिल सकती है. व्यापार में मुनाफा बढ़ेगा.

आर्थिक स्थिति: वित्तीय स्थिति काफी मजबूत रहेगी. प्रॉपर्टी या शेयर बाजार में पहले किए गए निवेश का अच्छा रिटर्न मिल सकता है.

स्वास्थ्य: आप खुद को ऊर्जा और सकारात्मकता से भरपूर महसूस करेंगे, सेहत शानदार रहेगी.

कन्या राशि (Virgo)

करियर व व्यवसाय: बैंकिंग, शिक्षा और रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए हफ्ता अनुकूल है. आपकी सूझबूझ से कार्यक्षेत्र की बड़ी समस्याएं आसानी से सुलझ जाएंगी.

आर्थिक स्थिति: आमदनी स्थिर रहेगी. भविष्य की किसी बड़ी बचत योजना या म्यूचुअल फंड में निवेश का विचार बन सकता है.

स्वास्थ्य: काम की व्यस्तता के कारण पीठ या गर्दन में दर्द की शिकायत रह सकती है, बैठने के पोस्चर पर ध्यान दें.

तुला राशि (Libra)

करियर व व्यवसाय: कार्यक्षेत्र में आपको अपने आलस्य को त्याग कर काम पर ध्यान देना होगा. विरोधी आपको भटकाने की कोशिश कर सकते हैं. बिजनेस से जुड़े लोगों को सामान्य लाभ होगा.

आर्थिक स्थिति: अचानक कुछ बड़े घरेलू खर्चे सामने आने से बजट थोड़ा प्रभावित हो सकता है. सोच-समझकर धन खर्च करें.

स्वास्थ्य: सर्दी-खांसी या मौसमी इन्फेक्शन से बचें. अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखने के लिए खान-पान पर ध्यान दें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर व व्यवसाय: अगर आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं, तो इस सप्ताह आपको अच्छे ऑफर मिल सकते हैं. कार्यक्षेत्र में ट्रांसफर या प्रमोशन की बात आगे बढ़ेगी. कारोबार में बड़ा फायदा होने के योग हैं.

आर्थिक स्थिति: अचानक गुप्त धन या रुका हुआ पैसा मिलने से बैंक बैलेंस बढ़ेगा. पुराना कर्ज चुकाने में सफल रहेंगे.

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से बेहद हल्का और तनावमुक्त महसूस करेंगे. पुरानी किसी शारीरिक परेशानी से राहत मिलेगी.

धनु राशि (Sagittarius)

करियर व व्यवसाय: कानून, कंसल्टेंसी और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह हफ्ता आगे बढ़ने का है. बिजनेस में नई तकनीक का इस्तेमाल आपके लिए फायदेमंद साबित होगा.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन सुख-सुविधाओं और शौक की चीजों पर जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचें.

स्वास्थ्य: भागदौड़ और काम के तनाव की वजह से पैरों में दर्द या थकान रह सकती है. समय पर भरपूर नींद लें.

मकर राशि (Capricorn)

करियर व व्यवसाय: कार्यक्षेत्र में आपकी ईमानदारी और समर्पण की तारीफ होगी. रियल एस्टेट, लोहा या मैन्युफैक्चरिंग के कारोबार से जुड़े लोगों के लिए कोई नई और बड़ी डील फाइनल हो सकती है.

आर्थिक स्थिति: वित्तीय स्थिति में मजबूती आएगी. भूमि या वाहन खरीदने की योजना पर काम आगे बढ़ा सकते हैं, सफलता मिलेगी.

स्वास्थ्य: जोड़ों में दर्द या वायु विकार (गैस) की समस्या परेशान कर सकती है. सुबह की सैर और हल्का व्यायाम जरूर करें.

कुंभ राशि (Aquarius)

करियर व व्यवसाय: कला, मीडिया, डिजाइनिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर काम करने वाले जातकों के लिए यह सप्ताह रचनात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा. आपके नए आइडियाज को बड़ी मंजूरी मिल सकती है.

आर्थिक स्थिति: आय के नए और स्थायी स्रोत बनेंगे. आप अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करने और सुख-सुविधाओं पर खुलकर खर्च कर सकते हैं.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. आप खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद फिट महसूस करेंगे.

मीन राशि (Pisces)

करियर व व्यवसाय: कार्यक्षेत्र में अत्यधिक भावुक होकर फैसले लेने से बचें. ऑफिस के माहौल में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएं. व्यापारियों को नए निवेश से पहले अनुभवी लोगों की सलाह लेनी चाहिए.

आर्थिक स्थिति: वित्तीय मामलों में हाथ खींचकर चलने की जरूरत है. गैर-जरूरी चीजों पर खर्च करने से बचें, अन्यथा महीने का बजट गड़बड़ा सकता है.

स्वास्थ्य: तनाव और मानसिक बेचैनी के कारण सिरदर्द हो सकता है. सोने से पहले प्राणायाम या ध्यान करना फायदेमंद रहेगा.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.