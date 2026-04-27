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Weekly Tarot Horoscope How Will This Week From April 26 To May 1 Unfold For Signs Find Out Your Weekly Tarot Horoscope From An Expert

Weekly Tarot Horoscope: 27 से 1 मई तक कैसा रहेगा मेष से मीन के लिए यह सप्ताह? एक्सपर्ट से जानें अपना साप्ताहिक टैरो राशिफल

Tarot Weekly Horoscope 2026: 27 अप्रैल से 1 मई 2026 तक कैसे रहेंगे आपके सितारे. Tarot and Numerology Consultant प्रांजल से जानिए इस सप्ताह टैरो आपके लिए क्या संदेश लेकर आये हैं.

मेष राशि (Aries): The Moon

ये सप्ताह आपके लिए भावनात्मक गहराई और छिपी हुई बातों के सामने आने का संकेत दे रहा है.The Moon यह दर्शाता है कि कुछ रहस्य, भावनाएं या नए दृष्टिकोण आज उजागर हो सकते हैं, जो आपको भीतर से प्रभावित करेंगे.

शुभ रंग नीला है, जो शांति और अंतर्ज्ञान का प्रतीक है. आज आपको अपनी बातों और भावनाओं को नियंत्रित रखने की आवश्यकता है. ज्यादा ओपन होना या हर बात शेयर करना बाद में पछतावे का कारण बन सकता है.

करियर में स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन निर्णय लेते समय स्पष्टता की कमी महसूस हो सकती है. ऐसे में जल्दबाजी से बचें और अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति पर भरोसा करें.

रिश्तों में संवेदनशीलता बढ़ेगी, इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें.

सेहत के मामले में दिन अच्छा रहेगा, लेकिन पानी का सेवन पर्याप्त मात्रा में करें और मानसिक संतुलन बनाए रखें.

वृषभ राशि (Taurus): The Hanged Man

ये सप्ताह आपके लिए दृष्टिकोण बदलने का है. The Hanged Man यह संकेत देता है कि आप अपने पुराने विचारों या आदतों को पीछे छोड़कर खुद को नए रूप में ढाल सकते हैं.

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शुभ रंग भूरा है, जो स्थिरता और धरातल से जुड़े रहने का प्रतीक है.

करियर में यदि आप किसी समस्या में फंसे हुए हैं, तो उसे अलग नजरिए से देखने का प्रयास करें. यही बदलाव आपको समाधान देगा.

व्यक्तिगत जीवन में भी परिवर्तन की आवश्यकता है. यह समय है खुद को पहचानने और खुद में सुधार लाने का.

सेहत के मामले में हल्का मानसिक भ्रम या थकान महसूस हो सकती है, लेकिन दिन के अंत तक स्थिति बेहतर हो जाएगी.

मिथुन राशि (Gemini): Page of Swords

ये सप्ताह आपके शब्दों और संवाद पर नियंत्रण रखने का है. Page of Swords यह संकेत देता है कि आपकी वाणी आज आपके लिए अवसर भी बना सकती है और परेशानी भी.

शुभ रंग नारंगी है, जो सक्रियता और जागरूकता का प्रतीक है.

करियर में यह समय इंटरव्यू देने, क्लाइंट से बात करने या किसी महत्वपूर्ण बातचीत के लिए अनुकूल है. यदि आप सही शब्दों का चयन करते हैं, तो सफलता आपके पक्ष में हो सकती है.

रिश्तों में भी स्पष्टता रखें, लेकिन अनावश्यक बोलने से बचें.

सेहत के मामले में दिन अच्छा रहेगा, लेकिन मानसिक सतर्कता बनाए रखना जरूरी है.

कर्क राशि (Cancer): The Empress

ये सप्ताह सृजन, समृद्धि और नई शुरुआत का संकेत दे रहा है. The Empress यह दर्शाता है कि आप किसी नई चीज की शुरुआत कर सकते हैं, जो भविष्य में सुंदर परिणाम देगी.

शुभ रंग पीला और लाल है, जो ऊर्जा और विकास का प्रतीक है.

करियर में यह समय नए प्रोजेक्ट या विचार पर काम शुरू करने का है. आपकी मेहनत आगे चलकर अच्छे परिणाम देगी.

रिश्तों में प्रेम और समझ बढ़ेगी, और कोई सकारात्मक बदलाव भी संभव है.

सेहत के मामले में दिन बेहद अच्छा रहेगा. आप खुद को ऊर्जावान और संतुलित महसूस करेंगे.

सिंह राशि (Leo): Two of Wands

ये सप्ताह योजना बनाने और भविष्य की दिशा तय करने का है. Two of Wands यह संकेत देता है कि आप अपने आने वाले समय के लिए मजबूत प्लानिंग कर सकते हैं.

शुभ रंग लाल है, जो आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता को दर्शाता है.

करियर में यह समय रणनीति बनाने का है. यदि आप किसी बड़े प्रोजेक्ट या लक्ष्य पर काम करना चाहते हैं, तो आज उसकी नींव रख सकते हैं.

रिश्तों में भी स्पष्टता बनाए रखें और अपने लक्ष्य पर फोकस करें.

सेहत के मामले में स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन मानसिक ऊर्जा का सही उपयोग करना जरूरी होगा.

कन्या राशि (Virgo): The Hierophant

ये सप्ताह अधिकार स्थापित करने और निर्णय लेने का है. The Hierophant यह दर्शाता है कि आपको अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी, खासकर उन लोगों के सामने जो आपको गंभीरता से नहीं लेते.

शुभ रंग नीला और सफेद है.

करियर में आप नेतृत्व की भूमिका निभा सकते हैं और अपने विचारों को मजबूती से प्रस्तुत कर सकते हैं. यह समय है अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग करने का.

रिश्तों में भी स्पष्टता और संतुलन बनाए रखें.

सेहत के मामले में दिन सामान्य रहेगा, लेकिन खुद को थकान से बचाना जरूरी है.

तुला राशि (Libra): Five of Swords

ये सप्ताह आपको अतीत से जुड़े लोगों या परिस्थितियों से सावधान रहने का संकेत दे रहा है. Five of Swords यह दर्शाता है कि कोई पुरानी बात या व्यक्ति आपकी शांति को प्रभावित कर सकता है.

शुभ रंग ग्रे और सफेद है.

करियर में विवाद या टकराव से बचना बेहतर रहेगा. किसी भी बहस में पड़ने से स्थिति बिगड़ सकती है.

रिश्तों में भी संतुलन बनाए रखें और पुराने मुद्दों को दोबारा न उठाएं.

सेहत के मामले में ऊर्जा थोड़ी कम महसूस हो सकती है या मानसिक तनाव बढ़ सकता है.

वृश्चिक राशि (Scorpio): Strength

ये सप्ताह शक्ति, साहस और आत्मविश्वास का है. Strength यह संकेत देता है कि आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं, बस आपको अपने भीतर की ताकत पर भरोसा करना होगा.

शुभ रंग नारंगी और पीला है.

करियर में आज आप कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं या किसी डील को सफल बना सकते हैं.

रिश्तों में भी आपका आत्मविश्वास सकारात्मक प्रभाव डालेगा.

सेहत के मामले में दिन बहुत अच्छा रहेगा. आप खुद को ऊर्जावान और मजबूत महसूस करेंगे.

धनु राशि (Sagittarius): Justice

ये सप्ताह संतुलन और सच्चाई के सामने आने का है. Justice यह दर्शाता है कि कुछ महत्वपूर्ण बातें या रहस्य सामने आ सकते हैं, जो आपके भविष्य के लिए लाभकारी होंगे.

शुभ रंग लाल और भूरा है।

करियर में आपको सकारात्मक खबर मिल सकती है और आपके प्रयासों का परिणाम सामने आएगा.

रिश्तों में भी स्पष्टता आएगी और स्थिति बेहतर होगी.

सेहत के मामले में दिन सामान्य रहेगा.

मकर राशि (Capricorn): The Emperor

आज का दिन नेतृत्व और अधिकार स्थापित करने का है. The Emperor यह संकेत देता है कि आपको अपनी स्थिति मजबूत करनी होगी और अपने नियंत्रण को वापस लेना होगा.

शुभ रंग लाल है.

करियर में आप निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं और अपने फैसलों से प्रभाव डाल सकते हैं.

रिश्तों में भी स्पष्टता और सीमा तय करना जरूरी होगा.

सेहत के मामले में दिन अच्छा रहेगा.

कुम्भ राशि (Aquarius): Three of Wands

ये सप्ताह विस्तार और नए अवसरों का संकेत दे रहा है. Three of Wands यह दर्शाता है कि आप बड़े लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं.

शुभ रंग हरा है.

करियर में नए क्लाइंट, डील या अवसर सामने आ सकते हैं. यह समय है आगे बढ़ने और जोखिम लेने का.

आर्थिक मामलों में भी प्रगति संभव है.

सेहत के मामले में दिन अच्छा रहेगा.

मीन राशि (Pisces): Knight of Swords

ये सप्ताह तेज गति और एक्शन का है. Knight of Swords यह संकेत देता है कि आपको तुरंत कदम उठाने की आवश्यकता है.

शुभ रंग ग्रे और लाल है.

करियर में कोई प्रोजेक्ट या डील सामने आ सकती है, जिसे आपको तुरंत पकड़ना होगा. देरी करने से अवसर हाथ से निकल सकता है.

आज का दिन व्यस्त रहेगा, लेकिन उत्पादक भी होगा.

सेहत के मामले में थकान या बेचैनी महसूस हो सकती है, इसलिए बीच-बीच में आराम लेना जरूरी है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.