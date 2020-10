What Is Rakshsi Snan: अक्सर हम स्नान करने को दिनचर्या के दूसरे कामों की तरह ही करते हैं. यानी जब समय होता है, उसी समय स्नान कर लेते हैं. पर हिंदू धर्म में स्नान करने का समय तय किया गया है. अन्यथा जीवन में कई संकट आ जाते हैं. Also Read - Basant Panchmi पर क्‍यों की जाती है कामदेव पूजा? दांपत्‍य जीवन पर होता है ये असर...

यूं तो पुराणों में पवित्र नदियों में स्नान को सर्वोत्तम बताया गया है. पर यदि घर में स्नान कर रहे हैं तो उसके भी कई नियम हैं.

धर्म अनुसार स्नान

सुबह 5 से 6 बजे के बीच किया गया स्नान देव स्नान कहलाता है. इस समय किया गया स्नान, श्रेष्ठ स्नान बताया गया है. इससे जीवन में उत्तम फलों की प्राप्ति होती है.

सूर्योदय के समय या सू्र्योदय के ठीक बाद किया गया स्नान भी उत्तम फल देने वाला कहा गया है. इसे मानव स्नान कहा जाता है. इसका समय सुबह 6 से 8 बजे के बीच का कहा गया है.

सुबह 8 बजे के बाद जो स्नान किया जाता है उसे राक्षसी स्नान कहा जाता है. इस स्नान को धर्म के अनुसार निषेध बताया गया है.

हर स्नान का अलग फल

हिंदू धर्म के अनुसार, जितनी जल्दी स्नान किया जाए, उतना ही बड़ा फल मिलता है. जो देव स्नान करते हैं, उनके घर में सुख-शांति,समृद्धि, विद्या, बल, आरोग्य निवास करता है. मानव स्नान करने से हर काम में सफलता, भाग्योदय होता है. जो राक्षसी स्नान करते हैं कि उन्हें दरिद्रता, हानि का सामना करना होता है.