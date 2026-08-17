नाग पंचमी के दिन शाम की पूजा का क्या है विधान? घर में आएगी सुख-समृद्धि और खुशहाली की बहार

Nag Panchami Puja: नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है. मान्यता है कि इस दिन पूरे विधि-विधान से पूजा करने से नाग दोष और कालसर्प दोष से मुक्ति मिलती है और परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहती है.

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नाग दोष और कालसर्प दोष के लिए क्या करें? (AI PHOTO)

इस साल नाग पंचमी 17 अगस्त को मनाई जा रही है. खास बात यह है कि इस बार नाग पंचमी और सावन का तीसरा सोमवार एक ही दिन पड़ रहा है. ऐसे में भगवान शिव और नाग देवता की पूजा का महत्व और भी बढ़ गया है. नाग पंचमी के दिन नाग देवता को दूध, फूल और मिष्ठान अर्पित कर परिवार की सुख-शांति और सुरक्षा की कामना की जाती है. वहीं, सावन का सोमवार होने के कारण भगवान शिव की पूजा और जलाभिषेक का भी विशेष विधान है. मान्यता के अनुसार, इस दिन श्रद्धा और विधि-विधान से पूजा करने से जीवन में सुख-शांति और खुशहाली आती है.

नाग पंचमी की शाम कैसे करें पूजा?

नाग पंचमी की शाम को घर की साफ-सफाई के बाद स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहनें. इसके बाद घर के मंदिर और मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर नाग देवता और भगवान शिव का ध्यान करें. पूजा में घर के प्रवेश द्वार के दोनों ओर रोली, चंदन या हल्दी से नाग देवता की आकृति बनाकर उसे फूल और अक्षत अर्पित करें.शाम के समय मुख्य द्वार और पूजा स्थल पर घी का दीपक जलाएं. इसके बाद धूप और कपूर से पूजा करें. नाग देवता को भोग में दूध, जल, अक्षत, लावा, खीर या मिष्ठान अर्पित करें. भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित कर ‘ॐ नमः शिवाय’ का जाप करें. आप अपनी श्रद्धानुसार महामृत्युंजय मंत्र का पाठ भी कर सकते हैं. पूजा के अंत में नाग देवता और भगवान शिव की आरती करें और परिवार की सुख-शांति, सुरक्षा और समृद्धि की प्रार्थना करें.

नाग पंचमी पर किन कामों से बचना चाहिए?

नाग पंचमी के दिन विशेष रूप से ध्यान देना है कि इस दिन कुछ ऐसे काम है, जो भूलकर भी नहीं करने चाहिए. इस दिन जमीन की खुदाई नहीं करनी चाहिए. सुई, चाकू, कैंची जैसी धारदार वस्तुओं का यूज़ करने से बचना चाहिए.इस दिन सांप या किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए.साथ ही मास, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए.

नाग पंचमी पर जरूर करें ये काम

नाग पंचमी के दिन नाग देवता के साथ भगवान शिव की पूजा करना शुभ माना जाता है. शाम के समय घर के मंदिर और मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर नाग देवता का स्मरण करें. धार्मिक परंपरा में अनंत, वासुकी, शेष, पद्म, कंबल, कर्कोटक, अश्वतर, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिया, तक्षक और पिंगल जैसे नागों के नामों का स्मरण करने का भी उल्लेख मिलता है. भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा और जल अर्पित कर ‘ॐ नमः शिवाय’ का जाप करें. जरूरतमंद लोगों को भोजन, वस्त्र या अन्य सामग्री का दान भी कर सकते हैं.

नाग दोष और कालसर्प दोष के लिए क्या करें?

धार्मिक मान्यताओं में नाग पंचमी को नाग देवता और भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष दिन माना गया है. यदि कोई व्यक्ति कुंडली में नाग दोष या कालसर्प दोष से जुड़े उपाय करना चाहता है, तो किसी योग्य ज्योतिषी या पंडित की सलाह लेकर ही उपाय करना बेहतर माना जाता है. शाम के समय शिव मंदिर में जाकर जलाभिषेक करें और ‘ॐ नमः शिवाय’ का जाप करें. श्रद्धानुसार महामृत्युंजय मंत्र का पाठ भी कर सकते है.मान्यता है कि इस दिन पीपल के पेड़ के पास दीपक जलाने, जल अर्पित करने और परिक्रमा करने से कालसर्प और नाग दोष से मुक्ति मिलती है.

डिस्क्लेमर:यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.