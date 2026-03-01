Hindi Faith Hindi

What Was Irans Religion Before Islam Why Do Ancient Fire Temples Survive In This Islamic Country History Will Surprise You

इस्लाम से पहले क्या था ईरान का धर्म? इस्लामिक देश में क्यों बचे हुए हैं प्राचीन अग्नि मंदिर? इतिहास चौंका देगा

ईरान को सिर्फ एक इस्लामिक राष्ट्र के रूप में देखना अधूरा नजरिया है. इस्लाम से पहले यहां ज़रथुस्त्र धर्म राजधर्म था, और आज भी अग्नि मंदिर उसकी जीवित विरासत हैं. विशेषज्ञ मानते हैं कि ये मंदिर धार्मिक से ज्यादा सांस्कृतिक और सभ्यतागत पहचान का प्रतीक हैं.

ईरान आज एक इस्लामिक देश है, लेकिन इसकी पहचान हमेशा से ऐसी नहीं थी. इतिहास के पन्ने पलटें तो पता चलता है कि इस्लाम से पहले फारस (आज का ईरान) का अपना एक प्राचीन और प्रभावशाली धर्म था. ज़रथुस्त्र धर्म (Zoroastrianism). यही वह धर्म है, जिसकी परंपरा आज भी ईरान के कुछ अग्नि मंदिरों में जीवित दिखाई देती है.

इस्लाम से पहले कौन सा था ईरान का धर्म?

इस्लाम के आगमन से पहले ईरान का प्रमुख और राजधर्म था ज़रथुस्त्र धर्म. इसकी स्थापना पैगंबर ज़रथुस्त्र ने प्राचीन फारस में की थी. इसे पारसी धर्म या मज़्दयसन धर्म भी कहा जाता है. यह दुनिया के सबसे प्राचीन एकेश्वरवादी धर्मों में गिना जाता है. इसमें अहुरा मज़्दा को सर्वोच्च ईश्वर माना जाता है, जो प्रकाश, सत्य और अच्छाई के प्रतीक हैं. इसके विपरीत बुराई की शक्ति को “अंग्रा मैन्यु” कहा जाता है यानी पूरा धर्म अच्छाई और बुराई के संघर्ष की अवधारणा पर आधारित है. इस धर्म का मूल सिद्धांत बेहद सरल लेकिन गहरा है. अच्छे विचार, अच्छे शब्द और अच्छे कर्म,इसी नैतिक दर्शन ने इसे सदियों तक जीवित रखा.

अग्नि मंदिर क्यों हैं महत्वपूर्ण?

ज़रथुस्त्र धर्म में अग्नि को भगवान नहीं माना जाता, बल्कि उसे ईश्वर के प्रकाश और पवित्रता का प्रतीक समझा जाता है इसलिए इनके पूजा स्थल “आतशकदेह” यानी अग्नि मंदिर कहलाते हैं. इन मंदिरों में पवित्र अग्नि निरंतर जलती रहती है, जिसे अत्यंत शुद्ध वातावरण में संरक्षित किया जाता है.

ईरान के यज़्द शहर में स्थित यज़्द अग्नि मंदिर आज भी इस परंपरा का जीवंत उदाहरण है. यहां की पवित्र अग्नि को सदियों से संरक्षित रखा गया है. राजधानी तेहरान में स्थित एड्रियन मंदिर भी आज सक्रिय है, जहां ज़रथुस्त्र समुदाय पूजा करता है.

इस्लाम के आने के बाद क्या बदला?

7वीं सदी में इस्लाम के आगमन के बाद फारस की राजनीतिक और धार्मिक स्थिति बदल गई. धीरे-धीरे अधिकतर आबादी इस्लाम में परिवर्तित हो गई लेकिन ज़रथुस्त्र धर्म पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ.

कुछ समुदायों को सीमित धार्मिक स्वतंत्रता दी गई. वे अपने अग्नि मंदिरों को बचाने में सफल रहे. समय के साथ कई अनुयायी भारत चले गए, जिन्हें आज हम पारसी समुदाय के रूप में जानते हैं लेकिन ईरान में भी एक छोटा समुदाय आज तक इस परंपरा को निभा रहा है.

इस्लामिक देश में कैसे बचे मंदिर?

ये सवाल सबसे ज्यादा चौंकाता है. आम धारणा है कि मुस्लिम देशों में केवल मस्जिदें ही प्रमुख धार्मिक स्थल होते हैं. लेकिन ईरान में अग्नि मंदिरों का बचा रहना बताता है कि इतिहास सिर्फ सत्ता परिवर्तन की कहानी नहीं होता. ईरान ने अपनी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को पूरी तरह मिटाया नहीं, कई अग्नि मंदिर आज राष्ट्रीय धरोहर के रूप में संरक्षित हैं. वे धार्मिक स्थल होने के साथ-साथ ऐतिहासिक पहचान भी हैं.

क्यों चौंकाता है यह सच?

क्योंकि ईरान की छवि अक्सर एक सख्त इस्लामिक राष्ट्र की रही है लेकिन इसके भीतर छिपी परतें बताती हैं कि यह एक प्राचीन सभ्यता की भूमि है, जिसने दुनिया को नैतिकता, एकेश्वरवाद और प्रकाश का दर्शन दिया. ये अग्नि मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं, बल्कि उस दौर की गवाही हैं जब फारस की आध्यात्मिक पहचान कुछ और थी. इतिहास का यही पहलू इस “Iran Temple Mystery” को खास बनाता है कि आस्था की लौ, चाहे हालात कैसे भी हों, सदियों तक जलती रह सकती है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्टकी सलाह अवश्य लें.