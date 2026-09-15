राधा अष्टमी 2026 कब है? जानें पूजा का शुभ मुहूर्त, विधि और जरूरी नियम

जन्माष्टमी के करीब 15 दिन बाद राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है. पंचांग के अनुसार, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी मनाई जाती है. हालांकि, इस साल राधा अष्टमी की तारीख को लेकर लोगों के बीच कंफ्यूजन है कि यह पर्व 18 सितंबर को मनाया जाएगा या 19 सितंबर को. ऐसे में सही तिथि और पूजा का शुभ समय जानना बेहद जरूरी है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, राधा रानी भगवान कृष्ण की परम भक्त हैं और उनके नाम का जाप करने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है. राधा अष्टमी के दिन राधा-कृष्ण की पूजा और व्रत करने से भक्तों को विशेष फल की प्राप्ति होने की मान्यता है. आइए जानते हैं इस साल राधा अष्टमी कब है और पूजा के दौरान किन जरूरी नियमों का ध्यान रखना चाहिए.
इस साल तिथि को लेकर लोगों में कंफ्यूजन बना हुआ है. क्योंकि इस साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 18 सितंबर को है, जो करीब दिन में 1 बजे से शुरू हो रही है और 19 सितंबर को दोपहर 3:26 मिनट पर समाप्त हो जाएगी. हिंदू पंचांग के अनुसार त्योहार उदयातिथि के हिसाब से मनाए जाते हैं, इस हिसाब से राधाष्टमी 19 सितंबर को है. इसके 4 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं. चौघड़िया मुहूर्त सुबह 7:39 से 9:11 तक रहेगा. लाभ चौघड़िया मुहूर्त दोपहर 1:46 से 3:18 तक रहेगा. अमृत चौघड़िया मुहूर्त दोपहर 3:18 से 4:50 तक रहेगा. लाभ चौघड़िया मुहूर्त शाम 6:22 से 7:50 तक रहेगा.
राधाष्टमी के दिन विशेष रूप से राधा रानी की पूजा की जाती है. इस दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें. साफ और स्वच्छ कपड़े पहनें और सूर्य देव को जल अर्पित करें. इसके बाद राधा रानी का नाम लेकर व्रत का संकल्प करें. इसके बाद घर के मंदिर में एक चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं. माना जाता है कि राधा रानी का प्रिय रंग पीला है. इसलिए आप चाहें, तो स्वयं भी पीले रंग के कपड़े धारण कर सकते हैं. इसके बाद गंगाजल से पूजा स्थल को पवित्र करें. इसके बाद चंदन, फूल, सिंदूर, सुगंध, रोली, धूप-दीप आदि पूजा से जुड़ी सामग्री अर्पित करें. राधा रानी की पूजा हमेशा दोपहर के समय की जाती है. आप पूजा के दौरान ‘ॐ ह्रीं श्री राधिकायै नमः’ मंत्र का जाप भी कर सकते हैं. इस दिन राधा रानी को विशेष रूप से अरबी की सब्जी का भोग लगाया जाता है. आप चाहें, तो ताजे फल और घर पर मिठाई बनाकर भी राधा रानी और भगवान कृष्ण को भोग लगा सकते हैं. आप व्रत में एक समय फलाहार कर सकते हैं.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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