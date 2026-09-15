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राधा अष्टमी 2026 कब है? जानें पूजा का शुभ मुहूर्त, विधि और जरूरी नियम

Radha Ashtami Date 2026: इस साल सितंबर महीने में राधा अष्टमी का पावन त्योहार मनाया जाएगा. धार्मिक मान्यता है कि इसी दिन राधा रानी का जन्म हुआ था. इसलिए राधा अष्टमी के दिन भक्त व्रत रखते हैं और राधा रानी के साथ भगवान कृष्ण की विधि-विधान से पूजा करते हैं. आइए जानते हैं राधा अष्टमी की सही तारीख, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इससे जुड़े जरूरी नियम.

Written by: Sapna
Published: September 15, 2026, 1:53 PM IST
Radha Ashtami 2026
आइए जानते हैं इस साल राधा अष्टमी कब है और पूजा के दौरान किन जरूरी नियमों का ध्यान रखना चाहिए (AI PHOTO)

जन्माष्टमी के करीब 15 दिन बाद राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है. पंचांग के अनुसार, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी मनाई जाती है. हालांकि, इस साल राधा अष्टमी की तारीख को लेकर लोगों के बीच कंफ्यूजन है कि यह पर्व 18 सितंबर को मनाया जाएगा या 19 सितंबर को. ऐसे में सही तिथि और पूजा का शुभ समय जानना बेहद जरूरी है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, राधा रानी भगवान कृष्ण की परम भक्त हैं और उनके नाम का जाप करने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है. राधा अष्टमी के दिन राधा-कृष्ण की पूजा और व्रत करने से भक्तों को विशेष फल की प्राप्ति होने की मान्यता है. आइए जानते हैं इस साल राधा अष्टमी कब है और पूजा के दौरान किन जरूरी नियमों का ध्यान रखना चाहिए.

18 या 19 सितंबर कब है राधाष्टमी?

इस साल तिथि को लेकर लोगों में कंफ्यूजन बना हुआ है. क्योंकि इस साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 18 सितंबर को है, जो करीब दिन में 1 बजे से शुरू हो रही है और 19 सितंबर को दोपहर 3:26 मिनट पर समाप्त हो जाएगी. हिंदू पंचांग के अनुसार त्योहार उदयातिथि के हिसाब से मनाए जाते हैं, इस हिसाब से राधाष्टमी 19 सितंबर को है. इसके 4 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं. चौघड़िया मुहूर्त सुबह 7:39 से 9:11 तक रहेगा. लाभ चौघड़िया मुहूर्त दोपहर 1:46 से 3:18 तक रहेगा. अमृत चौघड़िया मुहूर्त दोपहर 3:18 से 4:50 तक रहेगा. लाभ चौघड़िया मुहूर्त शाम 6:22 से 7:50 तक रहेगा.

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क्या है पूजा की पूरी विधि

राधाष्टमी के दिन विशेष रूप से राधा रानी की पूजा की जाती है. इस दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें. साफ और स्वच्छ कपड़े पहनें और सूर्य देव को जल अर्पित करें. इसके बाद राधा रानी का नाम लेकर व्रत का संकल्प करें. इसके बाद घर के मंदिर में एक चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं. माना जाता है कि राधा रानी का प्रिय रंग पीला है. इसलिए आप चाहें, तो स्वयं भी पीले रंग के कपड़े धारण कर सकते हैं. इसके बाद गंगाजल से पूजा स्थल को पवित्र करें. इसके बाद चंदन, फूल, सिंदूर, सुगंध, रोली, धूप-दीप आदि पूजा से जुड़ी सामग्री अर्पित करें. राधा रानी की पूजा हमेशा दोपहर के समय की जाती है. आप पूजा के दौरान ‘ॐ ह्रीं श्री राधिकायै नमः’ मंत्र का जाप भी कर सकते हैं. इस दिन राधा रानी को विशेष रूप से अरबी की सब्जी का भोग लगाया जाता है. आप चाहें, तो ताजे फल और घर पर मिठाई बनाकर भी राधा रानी और भगवान कृष्ण को भोग लगा सकते हैं. आप व्रत में एक समय फलाहार कर सकते हैं.

राधा अष्टमी के जरूरी नियम

  • राधा अष्टमी पर आप निराहार या फलाहार दोनों तरह के व्रत रख सकते हैं.
  • राधा रानी के साथ कृष्ण जी की विशेष रूप से पूजा की जाती है.
  • सुबह के समय कुछ नहीं खाना चाहिए, पहले राधा रानी की पूजा, श्रृंगार, अभिषेक करें और दोपहर के समय ही कुछ खा सकते हैं.
  • किसी भी तरह का तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए और भूलकर भी भोग में उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.
  • इस दिन ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करें.
  • किसी को भी अपशब्द न बोलें. अपने क्रोध को शांत रखें.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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सपना तंवर हिंदी डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं। इन्होंने अपनी स्नातक शिक्षा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पूरी की है। ... और पढ़ें

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