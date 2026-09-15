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कब है विश्वकर्मा पूजा 2026? नोट कर लें डेट, शुभ मुहूर्त, मंत्र और पूजा की पूरी विधि

Vishwakarma Puja 2026: हर साल सितंबर में सूर्य देव के कन्या राशि में प्रवेश करने पर विश्वकर्मा पूजा मनाई जाती है. यह दिन भगवान विश्वकर्मा को समर्पित होता है. इस दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा के साथ-साथ कार्यस्थल, मशीनों, औजारों और काम में इस्तेमाल होने वाली अन्य वस्तुओं की भी पूजा की जाती है. ऐसे में आइए जानते हैं इस साल विश्वकर्मा पूजा किस दिन मनाई जाएगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा की सही विधि क्या है.

Written by: Sapna
Published: September 15, 2026, 11:45 AM IST
Vishwakarma Puja
उन्हें सृष्टि का पहला इंजीनियर और वास्तुकार भी कहा जाता है. विश्वकर्मा पूजा के दिन कारखानों, दुकानों, ऑफिस, मशीनों, औजारों और अन्य कार्यस्थलों पर विशेष पूजा की जाती है. (AI PHOTO)

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान विश्वकर्मा को देवताओं का दिव्य शिल्पकार माना जाता है. कहा जाता है कि उन्होंने देवताओं के लिए भव्य महल, नगर, अस्त्र-शस्त्र और कई दिव्य वस्तुओं का निर्माण किया था. मान्यता है कि भगवान विश्वकर्मा ने रावण की सोने की लंका, द्वारका नगरी, भगवान शिव का त्रिशूल और भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भी बनाया था. इसी वजह से उन्हें सृष्टि का पहला इंजीनियर और वास्तुकार भी कहा जाता है. विश्वकर्मा पूजा के दिन कारखानों, दुकानों, ऑफिस, मशीनों, औजारों और अन्य कार्यस्थलों पर विशेष पूजा की जाती है. मान्यता है कि भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने से कार्य में सफलता मिलती है और व्यापार में तरक्की के साथ समृद्धि आती है. इस साल 17 सितंबर 2026 को विश्वकर्मा पूजा मनाई जाएगी. इस दिन लोग भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने के साथ अपने कार्यस्थल और काम में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की भी पूजा करते हैं. मान्यता है कि ऐसा करने से काम में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और व्यापार व नौकरी में उन्नति के अवसर बढ़ते हैं.

विश्वकर्मा पूजा 2026 का शुभ मुहूर्त

2026 में कन्या संक्रांति 17 सितंबर की सुबह करीब 7:58 बजे होगी. इसी समय से विश्वकर्मा पूजा का शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा.

और पढ़ें: Vishwakarma Puja 2026: सितंबर में इस दिन होगी विश्वकर्मा पूजा, नोट कर लें सही तारीख, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

  • कन्या संक्रांति का समय: सुबह 7:58 बजे, 17 सितंबर 2026
  • पूजा का शुभ समय: सुबह 7:58 बजे से दोपहर 12:40 बजे तक
  • अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:51 बजे से दोपहर 12:40 बजे तक
  • पुण्य काल: सुबह 7:58 बजे से दोपहर 2:22 बजे तक

विश्वकर्मा पूजा के लिए कौन से मंत्रों का जाप करें?

पूजा के दौरान भगवान विश्वकर्मा के मंत्रों का जाप करना शुभ माना जाता है. आप अपनी श्रद्धा के अनुसार इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं.

मूल मंत्र-
ॐ विश्वकर्मणे नमः

बीज मंत्र-
ॐ ह्रीं विश्वकर्मणे नमः

विश्वकर्मा गायत्री मंत्र-
ॐ चतुर्भुजाय विद्महे हंसवाहनाय धीमहि तन्नो विश्वकर्मा प्रचोदयात्

ध्यान एवं प्रणाम मंत्र-
ॐ नमोस्तु विश्वरूपाय विश्वरूपाय ते नमः
नमो विश्वात्माभूताय विश्वकर्मा नमोस्तुते

पूजा के दौरान कार्यस्थल और मशीनों की सफाई करने के बाद इन मंत्रों का जाप करते हुए पुष्प और अक्षत अर्पित किए जा सकते हैं.

विश्वकर्मा पूजा की पूरी विधि

विश्वकर्मा पूजा करने की सही विधि जान लिजिए. यह पूजा बहुत कठिन नहीं है.श्रद्धा और सही तरीके से पूजा करने के लिए आप यह सरल विधि अपना सकते हैं.

1. सुबह स्नान करके पूजा की तैयारी करें

पूजा वाले दिन सुबह उठकर स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहनें. इसके बाद अपने कार्यस्थल, दुकान, ऑफिस, कारखाने या घर में रखी मशीनों और औजारों की अच्छी तरह सफाई करें.

2. पूजा स्थान को शुद्ध करें

पूजा की जगह पर गंगाजल का छिड़काव करके स्थान को शुद्ध करें. इसके बाद पूजा स्थल को साफ करके सजाएं.

3. भगवान विश्वकर्मा की तस्वीर स्थापित करें

लकड़ी की चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं और उस पर भगवान विश्वकर्मा की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें. पूजा स्थल पर अष्टदल रंगोली बनाकर उसके ऊपर सात प्रकार के अनाज रखने की भी परंपरा है.

4. आचमन और संकल्प करें

पूजा की शुरुआत आचमन से करें. इसके बाद हाथ में जल लेकर भगवान विश्वकर्मा का ध्यान करते हुए पूजा का संकल्प लें.

5. सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें

किसी भी शुभ पूजा की शुरुआत भगवान गणेश के पूजन से की जाती है. गणेश जी को फूल और चंदन अर्पित करें और ‘ॐ गं गणपतये नमः’ मंत्र का जाप करें.

6. कलश की स्थापना करें

कलश पर स्वास्तिक बनाएं. उसमें जल भरकर आम के पत्ते और नारियल रखें. इसके बाद कलश और भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा या तस्वीर पर जल का छिड़काव करें.

7. तिलक और पुष्प अर्पित करें

भगवान विश्वकर्मा और पूजा में शामिल अन्य देवी-देवताओं को रोली, चंदन और अक्षत का तिलक लगाएं. इसके बाद पुष्प और कलावा अर्पित करें.

8. मशीनों और औजारों की पूजा करें

अपने काम से जुड़े औजारों, मशीनों, कंप्यूटर, वाहनों और दूसरे उपकरणों को साफ करें. उन पर रोली और चंदन का तिलक लगाएं, कलावा बांधें और फूल चढ़ाएं.

9. भगवान को भोग लगाएं

पूजा के बाद भगवान विश्वकर्मा को मिठाई, फल और ऋतुफल का भोग लगाएं. इस दिन खीरे का भोग लगाने की भी परंपरा बताई जाती है.

10. आरती और प्रार्थना करें

अंत में घी के दीपक और कपूर से भगवान विश्वकर्मा की आरती करें. हाथ जोड़कर अपने कारोबार, नौकरी, काम और कार्यस्थल में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की सुरक्षा और उन्नति के लिए प्रार्थना करें.

11. सभी को प्रसाद बांटें

पूजा पूरी होने के बाद भगवान को चढ़ाया गया प्रसाद परिवार के सदस्यों, कर्मचारियों और पूजा में शामिल लोगों के बीच बांटें. इस तरह श्रद्धा और विधि-विधान के साथ भगवान विश्वकर्मा की पूजा करके आप इस पर्व को मना सकते हैं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Sapna

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सपना तंवर हिंदी डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं। इन्होंने अपनी स्नातक शिक्षा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पूरी की है। ... और पढ़ें

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