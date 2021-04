Where is the birthplace of Lord Hanuman: भगवान हनुमान का जन्म कहां हुआ, ये बताने वाली एक पुस्तक चर्चा में है. इस पुस्तक का विमोचन होने जा रहा है. इस किताब में हनुमान जी का जन्म स्थल बताने का दावा दिया गया है. इस पुस्तक में बताया गया है कि तिरुमला (आंध्र प्रदेश) की सात पवित्र पहाड़ियों में से एक पर हनुमान जी का जन्म हुआ था. ये दावा करने वाली एक ‘साक्ष्य’ आधारित पुस्तक का विमोचन 13 अप्रैल को किया जाएगा. ये जानकारी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी है. Also Read - 101 साल की बुजुर्ग महिला ने COVID 19 पर हासिल की जीत, लोगों के लिए बनीं मिसाल

इस पुस्तक के विमोचन की चर्चा है. वहीं, राष्ट्रीय पाण्डुलिपि मिशन के पूर्व निदेशक प्रो. वी वेंकटरमण रेड्डी ने कहा है कि 'देवताओं के जन्मस्थल' पर इस तरह की 'खोज' उचित नहीं है, जबकि तिरुमला में स्थित श्री वेंकटेश्वर मंदिर के मुख्य पुजारी एवी रमना दीक्षितुलु ने इस संबंध में टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है.

अधिकारी ने बताया कि ''खगोलीय, पुरालेखीय, वैज्ञानिक और पौराणिक प्रमाण'' वाली पुस्तक, जो यह साबित करेगी कि तिरुमला पहाड़ियों पर भगवान हनुमान का जन्म हुआ था, का विमोचन तेलुगू नववर्ष के दिन 'उगादि' पर किया जाएगा. टीटीडी के कार्यकारी अधिकारी केएस जवाहर रेड्डी ने गत दिसम्बर में विद्वानों की एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था. इस समिति का गठन अध्ययन करने और सात पहाड़ियों में से एक 'अंजनाद्रि' में प्रमाण एकत्रित करने के लिए किया गया था.

तेलुगू देशम पार्टी के प्रवक्ता एन बी सुधाकर रेड्डी, ने कहा कि ‘‘यह विश्वास करने की पूरी संभावनाएं हैं कि भगवान हनुमान का जन्म तिरुमला पहाड़ियों पर हुआ था.’’ हनुमान को दक्षिण भारत में ‘श्री अंजनीस्वामी’ के नाम से जाना जाता है.