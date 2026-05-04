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Who Is Astrologer Radhan Pandit Thalapathy Vijay Tvk Election Prediction

कौन हैं ज्योतिषाचार्य राघव पंडित? जिन्होंने नतीजों से पहले ही कर दिया था ऐलान, विजय ही बनेंगे तमिलनाडु की सियासत के असली थलपति!

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे आज पूरे देश के केंद्र में हैं. सड़कों पर समर्थकों का हुजूम है और टीवी स्क्रीन्स पर आंकड़ों की बाजीगरी लेकिन इस राजनीतिक शोर के बीच सोशल मीडिया पर एक नाम सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है ज्योतिषाचार्य राधान पंडित. यह वही नाम है जिसने महीनों पहले अपनी ज्योतिषीय गणना से यह दावा कर दिया था कि सुपरस्टार विजय का राजनीतिक उदय कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक बदलाव है.

VijayThalapathy

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों के बीच एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है राधान पंडित यह वही नाम है जिसने दशकों पहले दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता के लिए 1991 की ऐतिहासिक जीत की भविष्यवाणी की थी. जयललिता उन्हें अपना आध्यात्मिक मार्गदर्शक मानती थीं और अब वही राधान पंडित, सुपरस्टार विजय के राजनीतिक ‘सारथी’ बनकर उभरे हैं.

भविष्यवाणी: ‘सुनामी’ जैसी राजनैतिक शक्ति

राधान पंडित ने डंके की चोट पर ऐलान किया है कि विजय की कुंडली में गजकेसरी योग और राजयोग का ऐसा दुर्लभ संयोग है जो उन्हें केवल अभिनेता नहीं, बल्कि एक युग परिवर्तक जननायक बनाएगा. उन्होंने 2024 में ही दावा कर दिया था कि विजय की पार्टी TVK 2026 में 150 से अधिक सीटें जीतकर सत्ता के गलियारों में बड़ा बदलाव लाएगी. उनके अनुसार, विजय का जन्म 22 जून (मूलांक 4) को हुआ है, जो उन्हें एक क्रांतिकारी दूरदर्शी बनाता है.

शिरडी से तिरुचेंदूर: महज श्रद्धा या सोची-समझी रणनीति?

विजय की हालिया आध्यात्मिक सक्रियता चाहे वह शिरडी साईं बाबा के दरबार में हाजिरी हो या तिरुचेंदूर मुरुगन मंदिर में विश्वरूप दर्शन महज इत्तेफाक नहीं थी. खबरों की मानें तो राधान पंडित की सलाह पर ही विजय ने इन शक्तिपीठों से आध्यात्मिक ऊर्जा संचित की है. तिरुचेंदूर में उन्हें भेंट किया गया पवित्र वेल (भाला), उनकी इसी विजयी यात्रा का प्रतीक माना जा रहा है. राधान पंडित का मानना है कि सत्ता का मार्ग केवल वोटों से नहीं, बल्कि सही ग्रहों की चाल और ईश्वरीय आशीर्वाद के संतुलन से प्रशस्त होता है.

नतीजों के बीच थलपति के द्वार पहुंचे राधान पंडित

चुनाव नतीजों के शुरुआती रुझानों में जैसे ही विजय की पार्टी TVK का प्रदर्शन उभरकर सामने आया, ज्योतिषाचार्य राधान पंडित खुद सुपरस्टार विजय के आवास पर उन्हें बधाई देने पहुंचे. हाथ में फूलों का गुलदस्ता और सम्मान की शॉल लिए राधान पंडित का विजय से मिलना महज एक शिष्टाचार नहीं, बल्कि उनकी उस भविष्यवाणी पर लगी अंतिम मुहर मानी जा रही है जो उन्होंने महीनों पहले की थी. मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार, पंडित जी का आत्मविश्वास यह बयां कर रहा था कि विजय का राजनीतिक सफर अब उसी ऊँचाई की ओर बढ़ रहा है जिसका खाका उन्होंने नक्षत्रों की गणना में पहले ही खींच लिया था.

#ThalapathyVijay’s astrologer, Radhan Pandit, visited #Vijay’s residence with a bouquet and a shawl. He was immediately received at the residence. He predicted that #TVK will form the government. pic.twitter.com/1VaY7PjAPd — Movies Singapore (@MoviesSingapore) May 4, 2026

सर्वधर्म सद्भाव और ज्योतिष का मेल

राधान पंडित की रणनीतिक सलाह पर ही विजय ने खुद को एक सर्वधर्म नेता के रूप में पेश किया है. सेंट एंथोनी चर्च में प्रार्थना और नागोर दरगाह की ओर बढ़ते उनके कदम, उनकी धर्म यात्रा का हिस्सा थे. राधान पंडित के अनुसार, तमिलनाडु जैसे राज्य में नेतृत्व करने के लिए सभी समुदायों का आध्यात्मिक विश्वास जीतना अनिवार्य है.

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क्यों खास है यह आकलन?

आज (4 मई) रुझानों के बीच राधान पंडित का विजय को बधाई देने पहुंचना इस बात का संकेत है कि उनकी गणना सटीक साबित हो रही है. शाम 6 बजे के बाद जब अंतिम आंकड़े आएंगे, तब भी यह खबर प्रासंगिक रहेगी क्योंकि यह केवल एक चुनाव की हार-जीत नहीं, बल्कि एक सुपरस्टार के आध्यात्मिक कायाकल्प की कहानी है. क्या राधान पंडित की भविष्यवाणी विजय को जयललिता की तरह सिंहासन तक पहुँचा पाएगी? इसका जवाब इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.