Badrinath Temple History: बद्रीनाथ के पुजारी को 'रावल' क्यों कहते हैं? सदियों पुरानी परंपरा की रोचक कहानी

Badrinath Temple Priest: बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी को 'रावल' क्यों कहा जाता है? जानिए इस उपाधि का इतिहास, इसका धार्मिक महत्व, चयन प्रक्रिया और सदियों पुरानी परंपरा की पूरी कहानी.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: July 9, 2026, 3:41 PM IST
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बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी को 'रावल' क्यों कहा जाता है? जानिए इस उपाधि का इतिहास

Badrinath Temple History: उत्तराखंड के चारधाम में शामिल बद्रीनाथ धाम सिर्फ आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि सदियों पुरानी धार्मिक परंपराओं का जीवंत प्रतीक भी है. हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान बद्रीविशाल के दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस मंदिर के मुख्य पुजारी को ‘पुजारी’ नहीं बल्कि ‘रावल’ कहा जाता है आखिर इस पदवी का अर्थ क्या है? यह परंपरा कब शुरू हुई और क्यों आज भी बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी को इसी नाम से पुकारा जाता है? आइए जानते हैं इस विशेष उपाधि से जुड़ी रोचक कहानी.

‘रावल’ कोई नाम नहीं, बल्कि एक सम्मानसूचक उपाधि

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ‘रावल’ किसी व्यक्ति का नाम या जाति नहीं है. यह एक सम्मानसूचक उपाधि है, जिसका इस्तेमाल भारत के अलग-अलग हिस्सों में प्राचीन काल से प्रतिष्ठित पदों और प्रमुख व्यक्तियों के लिए किया जाता रहा है. समय के साथ बद्रीनाथ धाम में यह उपाधि मंदिर के मुख्य पुजारी के लिए स्थायी रूप से प्रचलित हो गई.

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आज जब भी बद्रीनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी का उल्लेख होता है, उन्हें ‘रावल’ कहा जाता है. मंदिर की धार्मिक परंपराओं में यह पद अत्यंत सम्मानित माना जाता है.

आदि शंकराचार्य से जुड़ी मानी जाती है परंपरा

ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार, आठवीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने बद्रीनाथ धाम का पुनरुद्धार कराया और यहां नियमित पूजा-पद्धति की व्यवस्था स्थापित की. इसी परंपरा के तहत मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में केरल के नंबूदरी ब्राह्मण को नियुक्त करने की व्यवस्था शुरू हुई. माना जाता है कि इसका उद्देश्य उत्तर और दक्षिण भारत की धार्मिक परंपराओं के बीच एक सांस्कृतिक सेतु बनाना था.

हालांकि इतिहासकारों के बीच कुछ विवरणों को लेकर मतभेद मिलते हैं, लेकिन यह परंपरा आज भी जारी है और बद्रीनाथ धाम के रावल का चयन इसी परंपरा के अनुरूप किया जाता है.

केवल मुख्य पुजारी ही कहलाते हैं रावल

बद्रीनाथ मंदिर में कई पुजारी और वेदपाठी धार्मिक कार्यों में सहयोग करते हैं, लेकिन ‘रावल’ की उपाधि सिर्फ मुख्य पुजारी को ही दी जाती है. गर्भगृह में भगवान बद्रीविशाल की मुख्य पूजा-अर्चना, विशेष अनुष्ठान और महत्वपूर्ण धार्मिक विधियों का संचालन रावल की देखरेख में होता है. यही कारण है कि मंदिर की धार्मिक व्यवस्था में रावल का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है. अन्य पुजारी उनकी सहायता करते हैं, लेकिन उन्हें रावल नहीं कहा जाता.

कैसे चुना जाता है रावल?

बद्रीनाथ धाम के रावल का चयन कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं होती. परंपरा के अनुसार, यह पद केरल के नंबूदरी ब्राह्मण समुदाय के योग्य व्यक्ति को ही दिया जाता है. उम्मीदवार को वैदिक शास्त्रों, संस्कृत, वैष्णव परंपरा और पूजा-विधि का गहरा ज्ञान होना आवश्यक माना जाता है. आमतौर पर पहले ‘नायब रावल’ की नियुक्ति की जाती है. बाद में आवश्यकता पड़ने पर वही मुख्य रावल का दायित्व संभालते हैं. नियुक्ति की प्रक्रिया में श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति और उत्तराखंड सरकार की भूमिका होती है.

रावल की जिम्मेदारियां क्या होती हैं?

रावल का दायित्व केवल भगवान बद्रीविशाल की पूजा तक सीमित नहीं होता. उन्हें मंदिर की सदियों पुरानी पूजा-पद्धति और धार्मिक मर्यादाओं का पालन सुनिश्चित करना होता है.

मुख्य जिम्मेदारियों में शामिल हैं:

  • भगवान बद्रीविशाल की नित्य पूजा और विशेष अनुष्ठान.
  • कपाट खुलने और बंद होने से जुड़े प्रमुख धार्मिक कर्मकांड.
  • गर्भगृह की पूजा-विधि का संचालन.
  • मंदिर की पारंपरिक वैदिक व्यवस्था का संरक्षण.
  • विशेष पर्वों और उत्सवों में धार्मिक अनुष्ठानों का नेतृत्व.
  • क्यों दिखता है रावल को विशेष सम्मान?

बद्रीनाथ धाम में रावल को विशेष सम्मान दिया जाता है. यह सम्मान किसी प्रशासनिक पद के कारण नहीं, बल्कि उनकी धार्मिक जिम्मेदारियों और परंपरागत भूमिका के कारण है. मंदिर परिसर में उनके आवागमन और पूजा के दौरान कुछ विशेष धार्मिक मर्यादाओं का पालन किया जाता है ताकि पूजा-विधि निर्विघ्न संपन्न हो सके.

सोशल मीडिया पर समय-समय पर रावल के साथ सुरक्षा या विशेष व्यवस्था के वीडियो वायरल होते रहते हैं. हालांकि इन्हें केवल ‘वीआईपी व्यवस्था’ के रूप में देखना सही नहीं होगा। मंदिर की परंपराओं और धार्मिक अनुशासन का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है.

पहले रावल के पास थे अधिक अधिकार

ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो एक समय ऐसा भी था जब रावल केवल धार्मिक प्रमुख ही नहीं, बल्कि मंदिर की कई प्रशासनिक व्यवस्थाओं से भी जुड़े होते थे बाद में कानून बनने और मंदिर प्रबंधन की व्यवस्था बदलने के साथ प्रशासनिक जिम्मेदारियां श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के पास चली गईं. आज रावल की भूमिका मुख्य रूप से धार्मिक अनुष्ठानों, पूजा-पद्धति और आध्यात्मिक परंपराओं के संरक्षण तक सीमित है, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा और सम्मान में कोई कमी नहीं आई है.

आज भी क्यों कायम है यह परंपरा?

सैकड़ों वर्षों के बदलाव के बावजूद बद्रीनाथ धाम में रावल की परंपरा आज भी उसी श्रद्धा के साथ निभाई जा रही है. इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यह व्यवस्था केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था और परंपरा से जुड़ी हुई है. देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रावल केवल एक मुख्य पुजारी नहीं, बल्कि उस अखंड वैदिक परंपरा के प्रतिनिधि हैं जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी बद्रीनाथ धाम की पूजा-पद्धति को जीवित रखे हुए है.

बद्रीनाथ के मुख्य पुजारी को ‘रावल’ कहने के पीछे केवल एक पदवी नहीं, बल्कि सदियों पुरानी धार्मिक विरासत छिपी है. यह उपाधि उस व्यक्ति को दी जाती है जो भगवान बद्रीविशाल की पूजा का सर्वोच्च दायित्व निभाता है और मंदिर की प्राचीन परंपराओं का संरक्षक माना जाता है. बदलते समय में प्रशासनिक व्यवस्थाएं भले बदल गई हों, लेकिन रावल की धार्मिक गरिमा और महत्व आज भी पहले की तरह कायम है. यही कारण है कि बद्रीनाथ धाम की पहचान केवल भगवान बद्रीविशाल से ही नहीं, बल्कि उनकी सेवा में समर्पित रावल की इस अनूठी परंपरा से भी जुड़ी हुई है.

बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी को ‘रावल’ की उपाधि क्यों दी जाती है, इसका इतिहास क्या है और कैसे आज भी यह परंपरा उसी श्रद्धा के साथ निभाई जा रही है, जानिए पूरी कहानी.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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