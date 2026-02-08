  • Hindi
मंदिर में जाते समय ही घंटी क्यों बजाई जाती है, लौटते वक्त क्यों नहीं?

क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि मंदिर में कदम रखते ही लोग घंटी ज़रूर बजाते हैं, लेकिन दर्शन के बाद बाहर निकलते समय वही घंटी दोबारा नहीं बजाई जाती लेकिन ऐसा क्यों ?

मंदिर में जाते समय ही घंटी क्यों बजाई जाती है, लौटते वक्त क्यों नहीं?
Benefits of Ringing Temple Bell: जब भक्त मंदिर जाते है तो घंटी ज़रूर बजाते हैं लेकिन लौटते वक्त इसी घंटी को बजाना वर्जित माना जाता है, ये सवाल अक्सर भक्तों के मन में आता है कि ऐसा क्यों?

मंदिर की इस परंपरा का असली कारण क्या है? अगर घंटी सिर्फ भगवान को बुलाने के लिए होती, तो आते-जाते दोनों वक्त बजनी चाहिए थी. इस सवाल का जवाब सिर्फ आस्था में नहीं, बल्कि मानव मन और दिमाग की गहरी समझ में छुपा है.

मंदिर में एंट्री पर ही घंटी क्यों?

हिंदू धर्म में पूजा-पाठ से जुड़ी कई मान्यताएं हैं. मंदिर में घंटी बजाना भी इन्हीं रीति-रिवाजों और मान्यताओं में से एक है. कोई भी हिंदू मंदिर बिना घंटे के नहीं होता, जब भी हम मंदिर जाते हैं तो घंटी जरूर बजाते हैं. मान्यताओं के अनुसार, मंदिर में प्रवेश करते समय इंसान बाहरी दुनिया से कट जाता है और भगवान के समर्पण में चला जाता है. मंदिर में जाते समय भक्त के मन में घर, काम, चिंता, गुस्सा सब कुछ चलता रहता है, घंटी की आवाज भटके हुए मन को एक झटके में रोक देती है यानी घंटी भगवान को नहीं, इंसान के मन को संकेत देती है अब रुक जाओ, बाहर की बातें यहीं छोड़ दो.

न्यूरोसाइंस के मुताबिक, घंटी की तेज लेकिन संतुलित ध्वनि दिमाग के रेटिक्युलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को सक्रिय करती है, यह वही सिस्टम है जो तय करता है कि दिमाग अलर्ट रहेगा या भटका हुआ. घंटी की आवाज़ सुनते ही दिमाग एक तरह से रीसेट मोड में आ जाता है. सोच धीमी पड़ती है, ध्यान केंद्रित होता है और इंसान अपने वर्तमान में आ जाता है. आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो मंदिर में घंटे की ध्वनि से आसापास का वतावरण शुद्ध हो जाता है, वहां मौजूद सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते है और शरीर में सकारात्मकता का संचार हो जाता है. इसके साथ ही नकारात्मकता उर्जा और शक्तियों का भी नाश हो जाता है. इस ध्वनि को सृष्टि के आरंभ से जोड़कर भी देखा जाता है.

तो बाहर निकलते वक्त घंटी क्यों नहीं?

यह सबसे अहम सवाल है कि अगर घंटा बजाने से इतने लाभ है तो ये लाभ मंदिर से लौटते समय क्यों नहीं…दरअसल, दर्शन के बाद माना जाता है कि इंसान का मन पहले ही स्थिर हो चुका है. भक्त, भगवान से जुड़कर अच्छे विचारों और सकारात्मक उर्जाओं ले भरा होता है और घंटी बजाने भक्त का मन फिर से भटक जाता है.यही कारण है कि मंदिर से लौटते वक्त घंटी बजाना जरूरी नहीं माना गया क्योंकि मन अब भटका हुआ नहीं होता, दिमाग पहले ही शांत और संतुलित अवस्था में होता है. साधक भीतर से भगवान से जुड़ चुका होता है. यह बाहर की दुनिया से भीतर की शांति की ओर जाने का संकेत है और जब मन शांत होकर बाहर निकलता है, तो घंटी की जरूरत नहीं रह जाती.

एक तरह की मानसिक ट्रेनिंग

अगर ध्यान दें तो यह परंपरा एक तरह की मेंटल ट्रेनिंग है. आज जिसे लोग मेडिटेशन, माइंडफुलनेस या ब्रेन-रीसेट कहते हैं, वही काम मंदिर की घंटी कुछ सेकेंड में कर देती है. शायद इसी वजह से हमारे पूर्वजों ने घंटी को मंदिर के बाहर लगाया. घंटी की ध्वनि आप में असर करती है और भक्त मंदिर में इसे बजाते ही सकारात्मकता और शांति का अनुभव करते हैं. यही कारण है कि शास्त्रों में घंटी को सिर्फ परंपरा नहीं,बल्कि अनुभव माना गया है.

आज के दौर में यह परंपरा क्यों और ज़रूरी है?

मोबाइल और भागदौड़ से भरे दिमाग को शांत करना आज सबसे बड़ी चुनौती है. मंदिर की घंटी दिमाग को वर्तमान में ले आती है, शायद इसलिए यह परंपरा हजारों साल बाद भी बिना बदले चली आ रही है.

डिस्क्लेमर: यह जानकारी धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल जनरुचि की जानकारी देना है. कृपया किसी निर्णय से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें. इस खबर में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए India.com उत्तरदायी नहीं है.

