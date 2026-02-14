By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Mahashivratri 2026: अगर चाहते हैं शिव–शक्ति जैसा अटूट साथ? तो महाशिवरात्रि पर ज़रूर करें ये 5 काम
Mahashivratri 2026: मान्यता है कि महाशिवरात्रि की रात शिव तत्व सबसे अधिक सक्रिय होता है. यह रात पुरुष और स्त्री ऊर्जा के संतुलन का प्रतीक है. यही संतुलन किसी भी रिश्ते को स्थायी और अटूट बनाता है.
Mahashivratri 2026: शिव-पार्वती जैसा संतुलन चाहते हैं. तो महाशिवरात्रि पर भूलकर भी न छोड़ें ये उपाय क्योंकि शास्त्रों के अनुसार, इसी रात पुरुष और स्त्री ऊर्जा का संतुलन बनता है. अगर रिश्ते में प्रेम, सम्मान और स्थिरता चाहते हैं, तो महाशिवरात्रि पर किए गए ये खास काम शिव–शक्ति जैसा अटूट साथ दे सकते हैं.
साथ में करें शिव-पार्वती की पूजा
महाशिवरात्रि पर अगर पति-पत्नी या प्रेमी युगल साथ बैठकर शिव-पार्वती की पूजा करें, तो रिश्ते की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है. शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाएं, वहीं माता पार्वती को सुहाग की वस्तुएं अर्पित करें. यह कर्म आपसी सम्मान और भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत करता है.
“ॐ नमः शिवाय” का संयुक्त जाप
शास्त्रों में माना गया है कि जब दो लोग एक साथ मंत्र जाप करते हैं, तो उनकी ऊर्जा एक दिशा में प्रवाहित होती है. महाशिवरात्रि की रात कम से कम 108 बार “ॐ नमः शिवाय” का जाप करने से रिश्ते में विश्वास, स्थिरता और मानसिक शांति आती है.
जागरण के दौरान कुछ समय मौन रखें
महाशिवरात्रि की रात जागरण करते समय कुछ देर मौन रहना बेहद प्रभावशाली माना गया है. यह मौन एक-दूसरे को बिना बोले समझने की शक्ति देता है. यही शिव-शक्ति संबंध का सबसे गहरा रहस्य माना जाता है.
शिवलिंग के सामने लें आपसी संकल्प
इस रात शिवलिंग के सामने खड़े होकर एक-दूसरे के लिए संकल्प लें सम्मान, साथ और सहयोग का. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, महाशिवरात्रि पर लिया गया संकल्प लंबे समय तक प्रभावी रहता है और रिश्ते को टूटने नहीं देता.
क्रोध और अहंकार का त्याग
शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि वे अहंकार से मुक्त हैं. अगर रिश्ते में बार-बार टकराव होता है, तो इस दिन अपने गुस्से और अहंकार को छोड़ने का संकल्प लें. यही शिव-शक्ति जैसे अटूट संबंध की सबसे मजबूत नींव है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
