Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि को क्यों कहा जाता है सिद्ध रात्रि, इस दिन पंचमुखी शिव की पूजा क्यों मानी जाती है सबसे सिद्ध?

Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि शिव तत्व के पूर्ण जागरण की रात्रि है. शिवपुराण के अनुसार इस रात शिव पंचमुखी स्वरूप में सक्रिय होते हैं, जहां सृष्टि, संरक्षण, संहार, तप और मोक्ष, पांचों शक्तियां एक साथ जागती हैं.

Published date india.com Published: February 12, 2026 12:09 PM IST
email india.com By Neha Awasthi email india.com
Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि को क्यों कहा जाता है सिद्ध रात्रि, इस दिन पंचमुखी शिव की पूजा क्यों मानी जाती है सबसे सिद्ध?

Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि सिर्फ शिव-पूजन की तिथि नहीं, बल्कि शिव तत्व के पूर्ण जागरण की रात मानी जाती है. शिवपुराण और लिंगपुराण में वर्णन मिलता है कि इस रात्रि शिव केवल एक रूप में नहीं, बल्कि पंचमुखी स्वरूप में सृष्टि का संचालन करते हैं. इसी वजह से महाशिवरात्रि पर पंचमुखी शिव की पूजा को सर्वाधिक सिद्ध और शीघ्र फलदायी कहा गया है.

क्यों की जाती है पंचमुखी शिव की पूजा?

सनातन परंपरा में पंचमुखी शिव को शिव के सर्वाधिक पूर्ण और शक्तिशाली स्वरूपों में माना गया है. शिवपुराण और लिंगपुराण के अनुसार, शिव के ये पाँच मुख केवल दिशाओं के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि सृष्टि, संरक्षण, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह इन पाँच दिव्य क्रियाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं. पंचमुखी शिव की पूजा करने से साधक को आध्यात्मिक उन्नति, भय-मुक्ति, रोग-निवारण और ज्ञान की प्राप्ति होती है. महाशिवरात्रि, प्रदोष व्रत, सावन और विशेष साधनाओं में पंचमुखी शिव का स्मरण अत्यंत फलदायी माना गया है.

क्या है महाशिवरात्रि की विशेषता?

शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि वह रात्रि है जब तमोगुण शिथिल होता है,रजोगुण शांत होता है और सतोगुण अपने चरम पर होता है. यानी ये समय है साधक की चेतना को शिव तत्व से जोड़ने का सबसे सटीक समय है. इसी समय पंचमुखी शिव के पाँचों मुख सक्रिय माने जाते हैं.

पंचमुखी शिव के पाँच मुख और महाशिवरात्रि का संबंध

पंचमुखी शिव के पाँच मुख हैं. इनके नाम हैं सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान, ये मुख सिर्फ दिशाओं का नहीं, बल्कि जीवन के पाँच मूल आयामों का प्रतिनिधित्व करते हैं.

सद्योजात- सृष्टि और स्थिरता का प्रतीक

वामदेव- प्रेम, सौम्यता और गृहस्थ सुख का प्रतीक

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

अघोर-  भय, रोग और नकारात्मक शक्तियों का नाश का प्रतीक

तत्पुरुष-  तप, संयम और आत्मशुद्धि का प्रतीक

ईशान-  ज्ञान, वैराग्य और मोक्ष का प्रतीक

मान्यता है कि महाशिवरात्रि की रात्रि में इन पाँचों मुखों की ऊर्जा एक साथ जागृत होती है इसलिए इस दिन पंचमुखी शिव की पूजा सिर्फ मनोकामना पूर्ति ही नहीं करती, जीवन-संतुलन भी करती है.

क्यों मानी जाती है यह पूजा सिद्ध?

शिवपुराण के अनुसार, जब साधक महाशिवरात्रि पर रात्रि जागरण कर पंचमुखी शिव का पूजन करता है, तो पाँचों तत्व (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश) संतुलित होते हैं. ग्रह-दोष और कालभय शांत होता है और साधक को अल्प साधना में अधिक फल प्राप्त होता है. यही कारण है कि इसे सिद्ध रात्रि कहा गया है.

गृहस्थों के लिए क्यों विशेष है पंचमुखी शिव पूजा?

यह पूजा केवल संन्यासियों या तपस्वियों तक सीमित नहीं है. शास्त्रों में स्पष्ट किया गया है कि पंचमुखी शिव गृहस्थ को धन और स्थिरता, दंपतियों को संबंधों में संतुलन और परिवार को रक्षा-कवच प्रदान करते हैं. इसीलिए महाशिवरात्रि पर घर में पंचमुखी शिवलिंग या चित्र की पूजा को श्रेष्ठ माना गया है.

महाशिवरात्रि पर पंचमुखी शिव पूजा का संक्षिप्त विधान

रात्रि में उत्तर-पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें.

पंचमुखी शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करें.

पाँचों मुखों के मंत्रों का जप करें.

अंत में “ॐ नमः शिवाय” का जप करें.

महाशिवरात्रि वह रात्रि है जब शिव एक नहीं, पाँच रूपों में जागते हैं. पंचमुखी शिव की पूजा इसीलिए सबसे सिद्ध मानी जाती है क्योंकि यह पूजा जीवन के हर स्तर शरीर, मन, परिवार और आत्मा को एक साथ स्पर्श करती है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

About the Author

Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Faith Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.