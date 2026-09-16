दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश में गणेश जी! 700 साल से खौलते लावे के बीच क्यों विराजे हैं बप्पा?

इंडोनेशिया का नाम सामने आते ही आमतौर पर मुस्लिम बहुल देश की तस्वीर सामने आती है. लेकिन इसी देश के पूर्वी जावा में एक ऐसी जगह है, जहां सक्रिय ज्वालामुखी के मुहाने के पास भगवान गणेश की प्रतिमा आस्था का केंद्र बनी हुई है. माउंट ब्रोमो पर मौजूद इस गणेश प्रतिमा को लेकर स्थानीय स्तर पर करीब 700 साल पुरानी आस्था का दावा किया जाता है. यही वजह है कि ज्वालामुखी, धुआं और गर्म गैसों के बीच विराजे गणपति की तस्वीर लोगों के बीच खास आकर्षण पैदा करती है.
इंडोनेशिया दुनिया का सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है, लेकिन वहां हिंदू परंपराओं का भी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रभाव मौजूद है. खासकर बाली और पूर्वी जावा के कुछ इलाकों में हिंदू परंपराएं आज भी जीवित हैं. माउंट ब्रोमो का इलाका टेंगर समुदाय से जुड़ा है, जिसकी धार्मिक परंपराओं की जड़ें प्राचीन जावा और मजापहित काल से जुड़ी बताई जाती हैं. इंडोनेशिया के आधिकारिक पर्यटन पोर्टल के मुताबिक, टेंगर समुदाय आज भी अपनी प्राचीन धार्मिक परंपराओं को निभाता है.
माउंट ब्रोमो कोई शांत पहाड़ नहीं है. यह सक्रिय ज्वालामुखी है और इसके क्रेटर से धुआं निकलता रहता है. इसी ज्वालामुखीय क्षेत्र में गणेश की प्रतिमा को लेकर स्थानीय आस्था जुड़ी हुई है. लोकप्रिय विवरणों में इस प्रतिमा को लगभग 700 साल पुराना बताया जाता है.स्थानीय मान्यता में भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और रक्षक माना जाता है. इसी विश्वास के कारण प्रतिमा के सामने पूजा और चढ़ावे की परंपरा का उल्लेख मिलता है. यहां गणेश की मौजूदगी को ज्वालामुखी से जुड़े खतरे के बीच सुरक्षा और आस्था के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है.
माउंट ब्रोमो सिर्फ ज्वालामुखी और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध नहीं है. यहां रहने वाला टेंगर समुदाय हर साल यदन्या कसादा नाम का महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान करता है. इंडोनेशिया के आधिकारिक पर्यटन पोर्टल के अनुसार, इस परंपरा में लोग माउंट ब्रोमो के क्रेटर में फल, सब्जियां, फूल, पशुधन और दूसरी भेंट अर्पित करते हैं. यह अनुष्ठान टेंगर समुदाय की सदियों पुरानी धार्मिक परंपरा से जुड़ा है. इस परंपरा का संबंध रोरों एंटेंग और जोको सेगर की प्राचीन कथा से भी बताया जाता है. आधिकारिक पर्यटन विवरण के अनुसार, इसी कथा से यदन्या कसादा की परंपरा के पीछे की धार्मिक मान्यता जुड़ी है.
माउंट ब्रोमो की गणेश प्रतिमा इसलिए भी चर्चा में रहती है क्योंकि यहां धार्मिक आस्था और सक्रिय ज्वालामुखी का अनोखा मेल दिखाई देता है. एक ओर धरती के भीतर से निकलती गर्म गैसें और ज्वालामुखीय गतिविधि हैं, तो दूसरी ओर उसी क्षेत्र में सदियों पुरानी धार्मिक परंपराएं आज भी जारी हैं.हालांकि गणेश प्रतिमा के लोगों को लावे से बचाने या ज्वालामुखी के लावे को रोकने का दावा धार्मिक आस्था और स्थानीय मान्यता के दायरे में आता है, वैज्ञानिक तथ्य के रूप में इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती. फिर भी मुस्लिम बहुल इंडोनेशिया में ज्वालामुखी के बीच गणेश प्रतिमा और उससे जुड़ी सदियों पुरानी परंपरा अपने आप में बेहद अनोखी सांस्कृतिक कहानी है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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