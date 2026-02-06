Hindi Faith Hindi

Yashoda Jayanti 2026: यशोदा जयंती के दिन पूजा करने से पूरी होती है संतान प्राप्ति की कामना, नोट करें डेट और जानें पूजन विधि

Yashoda Jayanti 2026: फाल्गुन माह में भगवान श्रीकृष्ण का पूजन करना बेहद ही शुभ व फलदायी माना गया है और इस माह आने वाले यशोदा जयंती बहुत ही खास होती है.

Yashoda Jayanti 2026: हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन यशोदा जयंती मनाई जाती है. भगवान श्रीकृष्ण का जन्म माता देवकी की कोख से हुआ लेकिन उनका पालन-पोषण माता यशोदा ने किया. कहा जाता है कि मां यशोदा का पूजन करने से भगवान श्रीकृष्ण प्रसन्न होते हैं और जातकों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं. मां यशोदा की पूजा के लिए यशोदा जयंती का दिन बेहद ही शुभ माना गया है और इस दिन यदि मां यशोदा का विधि-विधान से पूजन किया जाए तो संतान प्राप्ति की कामना भी पूरी होती है. बता दें कि मां यशोदा के जन्मोत्सव को यशोदा जयंती के रूप में मनाया जाता है. आइए जानते हैं कब है यशोदा जयंती?

यशोदा जयंती 2026 कब है?

वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि 7 फरवरी 2026 को 01:18 ए एम पर शुरू होगी और 8 फरवरी को 02:54 ए एम पर समाप्त होगी. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार यशोदा जयंती का व्रत 7 फरवरी 2026, शनिवार के दिन रखा जाएगा.

यशोदा जयंती 2026 शुभ मुहूर्त

शुभ मुहूर्त की बात करें तो 7 फरवरी को यशोदा जयंती के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग बन रहा है जो कि सुबह 2 बजकर 28 मिनट से 7 बजकर 5 मिनट तक रहेगा. इसे पूजा के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है. इसके अलावा अमृत काल को ही शुभ मुहूर्त माना जाता है जो कि शाम 7 बजकर 31 मिनट से रात 9 बजकर 15 मिनट तक रहेगा. यदि इस मुहूर्त में पूजा न कर पाएं तो अभिजित मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं और 7 फरवरी को दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 57 मिनट तक रहेगा.

यशोदा जयंती के दिन ऐसे करें पूजा

फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को श्रीकृष्ण की माता यशोदा का जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है. इस दिन माता यशोदा की पूजा की जाती है और उनके साथ बाल कृष्ण के स्वरूप की विधि-विधान से आराधना होती है. यह पर्व खासतौर पर संतान सुख की कामना करने वाले लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि यशोदा जयंती के दिन व्रत रखने और पूजा-पाठ करने से संतान प्राप्ति, संतान की सुख-समृद्धि और पारिवारिक सुख-शांति में वृद्धि होती है.

इस दिन मंदिर में माता यशोदा की ऐसी तस्वीर स्थापित करें जिसमें उनकी गोद में बाल स्वरूप में श्रीकृष्ण बैठे होें. पूजा करते समय माता यशोदा और श्रीकृष्ण को दूध, दही, मक्खन, मिश्री और फल अर्पित करें. फिर भजन-कीर्तन के साथ आरती करें और प्रसाद वितरित करें. जो महिलाएं इस दिन संतान प्राप्ति की कामना से व्रत रखती हैं उन्हें नमक का सेवन नहीं करना चाहिए.

