Yogini Ekadashi 2026: 10 या 11 जुलाई! कब है योगिनी एकादशी? ज्योतिषाचार्य से जानें सही डेट और दूर करें कंफ्यूजन

Yogini Ekadashi 2026: आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं और इसे सबसे महत्वपूर्ण व पुण्यदायी व्रतों में से एक माना गया है. लेकिन इस बार योगिनी एकादशी की तारीख को लेकर लोगों के मन में काफी कंफ्यूजन है.

Written by: Renu Yadav
Published: July 9, 2026, 1:53 PM IST
Yogini Ekadashi 2026: 10 या 11 जुलाई! कब है योगिनी एकादशी? ज्योतिषाचार्य से जानें सही डेट और दूर करें कंफ्यूजन
Yogini Ekadashi 2026
  • योगिनी एकादशी व्रत किस दिन रखा जाएगा?
  • योगिनी एकादशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है?
  • सभी पापों व कष्टों से मुक्ति दिलाती है योगिनी एकादशी
  • इस व्रत को रखने से मिलेगा विष्णु जी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद

Yogini Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व आता है और प्रत्येक माह आने वाली दो एकादशियों को मिलाकर साल में कुल 24 एकादशी व्रत पड़ते हैं. इस बार अधिकमास होने की वजह से 24 नहीं, बल्कि 26 एकादशी व्रत पड़ रहे हैं. हिंदी कैलेंडर के अनुसार अभी आषाढ़ माह चल रहा है और इस माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जाती है. ऐसा माना जाता है कि योगिनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख-समृद्धि का आगमन होता है. पौराणिक कथाओं के अनुसार, इस व्रत के प्रभाव से बड़े से बड़े श्राप और कुष्ठ जैसे गंभीर रोगों से भी मुक्ति मिल जाती है. संक्षेप में कहें, तो यह एकादशी आत्मशुद्धि, आरोग्य और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त करने का एक पावन अवसर है. हालांकि, इस बार योगिनी एकादशी की सही डेट को लेकर लोगों के बीच काफी कंफ्यूजन है और आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करेंगी एस्ट्रोलॉजर सविता सतीश. जिन्होंने बताया योगिनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा.

योगिनी एकादशी 2026 कब है?

बता दें कि आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है और पंचांग के अनुसार इस साल यह तिथि 10 जुलाई 2026, शुक्रवार को सुबह 8 बजकर 10 मिनट पर शुरू होगी. इसका समापन 11 जुलाई 2026, शनिवार को सुबह 5 बजकर 22 मिनट पर होगा. एस्ट्रोलॉजर सविता सतीश का कहना है कि गृहस्थ लोगों को योगिनी एकादशी का व्रत 10 जुलाई को रखना चाहिए. जबकि साधु-संतों योगिनी एकादशी का व्रत 11 जुलाई 2026 को रखेंगे.

और पढ़ें: योगिनी एकादशी व्रत कथा: आखिर कैसे जुड़ी इस एकादशी से चर्म रोगों से मुक्ति की मान्यता? व्रत का पूरा फल पाने के लिए पढ़ें ये कथा

योगिनी एकादशी के दिन बन रहे हैं कुछ शुभ संयोग

एस्ट्रोलॉजर सविता सतीश कहती हैं कि योगिनी एकादशी का व्रत बेहद ही फलदायी होता है और इसका पुण्य फल तभी मिलता है जब शुभ मुहूर्त में पूजा-पाठ की जाए व व्रत से जुड़े नियमों का ध्यान रखा जाए. 10 जुलाई को योगिनी एकादशी के भरणी नक्षत्र रहेगा जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है और इस नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं. यानि इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करने से उनके साथ-साथ मां लक्ष्मी व शुक्र देव भी प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाएंगे.

योगिनी एकादशी के दिन सुबह 8 बजकर 47 मिनट से सुबह 10 बजकर 16 मिनट तक अमृत काल रहेगा. वहीं सुबह 11 बजकर 59 मिनट से दोपहर 12 बजकर 54 मिनट तक अभिजित मुहूर्त रहेगा. इन मुहूर्त को पूजा-पाठ के लिए बेहद ही शुभ माना गया है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Astrology की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.