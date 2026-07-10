Yogini Ekadashi Parana Timing: आज रखा है योगिनी एकादशी का व्रत? तो जान लें पारण का सही समय, नहीं तो अधूरा रह सकता है व्रत

Yogini Ekadashi Parana Timing: योगिनी एकादशी व्रत पारण के बाद ही पूर्ण माना जाता है. ऐसे में लोग इस बात को लेकर काफी कंफ्यूज है कि ​आखिर व्रत का पारण कब किया जाएगा. आइए जानते हैं जिन्होंने आज व्रत रखा है उनके लिए पारण का सही दिन व शुभ मुहूर्त क्या है?

Written by: Renu Yadav
Published: July 10, 2026, 4:45 PM IST
Yogini Ekadashi Parana Timing: आज रखा है योगिनी एकादशी का व्रत? तो जान लें पारण का सही समय, नहीं तो अधूरा रह सकता है व्रत
Yogini Ekadashi Parana
  • योगिनी एकादशी व्रत का पारण कब किया जाएगा?
  • पारण का सही समय क्या है?
  • बिना पारण के अधूरा होता है एकादशी का व्रत!
  • पारण से जुड़े नियमों का जरूर रखें ध्यान

Yogini Ekadashi Parana Timing: आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है और सनातन धर्म में इसका विशेष महत्व माना गया है. यह एकादशी जातकों के लिए मोक्षदायी मानी गई है. कहते हैं कि इस कठिन व्रत को विधि-विधान से करने से समस्त पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है. हालांकि, किसी भी व्रत का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब उसका पारण शास्त्रों में बताए गए शुभ मुहूर्त और निश्चित नियमों के अनुसार ही किया जाए. पंचांग के अनुसार आज यानि 10 जुलाई 2026, शुक्रवार को योगिनी एकादशी का व्रत रखा गया है. यदि आप ने भी योगिनी एकादशी का व्रत आज रखा है, तो समय पर पारण करना बेहद आवश्यक है अन्यथा व्रत का पूरा पुण्य नहीं मिलता. आइए जानते हैं पारण का सही समय क्या है?

योगिनी एकादशी का पारण ​कब किया जाएगा?

वैदिक पंचांग के अनुसार योगिनी एकादशी तिथि 10 जुलाई को सुबह 8 बजकर 16 ​मिनट पर शुरू हुई और 11 जुलाई को सुबह 5 बजकर 22 मिनट पर समाप्त होगी. इसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी. बता दें कि आज यानि 10 जुलाई को गृहस्थ लोगों ने एकादशी का व्रत रखा है और 11 जुलाई को साधु-संत एकादशी का व्रत रखेंगे. जिन लोगों ने 10 जुलाई को योगिनी एकादशी व्रत रखा है वह 11 जुलाई 2026, शनिवार को व्रत का पारण करेंगे.

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योगिनी एकादशी पारण का सही समय क्या है?

पंचांग के अनुसार योगिनी एकादशी व्रत का पारण 11 जुलाई को किया जाएगा और इस दिन पारण का सही समय सुबह 5 बजकर 40 मिनट से लेकर सुबह 8 बजकर 24 मिनट तक रहेगा. इसके अलावा दोपहर 1 बजकर 50 मिनट से शाम 4 बजकर 50 मिनट तक का समय भी पारण के लिए शुभ है.

योगिनी एकादशी व्रत के पारण से जुड़े नियम

द्वादशी तिथि के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें. इसके बाद भगवान विष्णु का पूजन करें और मंदिर में घी का दीपक जलाएं. साथ ही विष्णु जी को तुलसी दल अर्पित करें और भोग लगाएं. व्रत खोलने से अपनी श्रद्धानुसार दान-दक्षिणा अवश्य करें. इस दिन ब्राह्मण को दान देना शुभ माना गया है और दान में अन्न व कुछ दक्षिणा दें. इसके बाद शुभ समय पर पारण करें, पारण वाले दिन चावल का सेवन करना महत्वपूर्ण माना गया है. ध्यान रखें कि पारण के बाद भी द्वादशी के दिन तामसिक भोजन से बचें.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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