Yogini Ekadashi Parana Timing: आज रखा है योगिनी एकादशी का व्रत? तो जान लें पारण का सही समय, नहीं तो अधूरा रह सकता है व्रत

Yogini Ekadashi Parana Timing: आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है और सनातन धर्म में इसका विशेष महत्व माना गया है. यह एकादशी जातकों के लिए मोक्षदायी मानी गई है. कहते हैं कि इस कठिन व्रत को विधि-विधान से करने से समस्त पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है. हालांकि, किसी भी व्रत का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब उसका पारण शास्त्रों में बताए गए शुभ मुहूर्त और निश्चित नियमों के अनुसार ही किया जाए. पंचांग के अनुसार आज यानि 10 जुलाई 2026, शुक्रवार को योगिनी एकादशी का व्रत रखा गया है. यदि आप ने भी योगिनी एकादशी का व्रत आज रखा है, तो समय पर पारण करना बेहद आवश्यक है अन्यथा व्रत का पूरा पुण्य नहीं मिलता. आइए जानते हैं पारण का सही समय क्या है?
वैदिक पंचांग के अनुसार योगिनी एकादशी तिथि 10 जुलाई को सुबह 8 बजकर 16 मिनट पर शुरू हुई और 11 जुलाई को सुबह 5 बजकर 22 मिनट पर समाप्त होगी. इसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी. बता दें कि आज यानि 10 जुलाई को गृहस्थ लोगों ने एकादशी का व्रत रखा है और 11 जुलाई को साधु-संत एकादशी का व्रत रखेंगे. जिन लोगों ने 10 जुलाई को योगिनी एकादशी व्रत रखा है वह 11 जुलाई 2026, शनिवार को व्रत का पारण करेंगे.
पंचांग के अनुसार योगिनी एकादशी व्रत का पारण 11 जुलाई को किया जाएगा और इस दिन पारण का सही समय सुबह 5 बजकर 40 मिनट से लेकर सुबह 8 बजकर 24 मिनट तक रहेगा. इसके अलावा दोपहर 1 बजकर 50 मिनट से शाम 4 बजकर 50 मिनट तक का समय भी पारण के लिए शुभ है.
द्वादशी तिथि के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें. इसके बाद भगवान विष्णु का पूजन करें और मंदिर में घी का दीपक जलाएं. साथ ही विष्णु जी को तुलसी दल अर्पित करें और भोग लगाएं. व्रत खोलने से अपनी श्रद्धानुसार दान-दक्षिणा अवश्य करें. इस दिन ब्राह्मण को दान देना शुभ माना गया है और दान में अन्न व कुछ दक्षिणा दें. इसके बाद शुभ समय पर पारण करें, पारण वाले दिन चावल का सेवन करना महत्वपूर्ण माना गया है. ध्यान रखें कि पारण के बाद भी द्वादशी के दिन तामसिक भोजन से बचें.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.