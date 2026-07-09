योगिनी एकादशी व्रत कथा: आखिर कैसे जुड़ी इस एकादशी से चर्म रोगों से मुक्ति की मान्यता? व्रत का पूरा फल पाने के लिए पढ़ें ये कथा

Yogini Ekadashi 2026 Vrat Katha: योगिनी एकादशी व्रत कथा में जानिए हेममाली, कुबेर और ऋषि मार्कण्डेय की पौराणिक कहानी. आखिर कैसे इस एकादशी से चर्म रोगों से मुक्ति की मान्यता जुड़ी, पढ़ें पूरी कथा और महत्व.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: July 9, 2026, 12:16 PM IST
YOGINI EKADASHI VRAT KATHA
इस एकादशी से चर्म रोगों से मुक्ति की मान्यता

Yogini Ekadashi 2026 Vrat Katha: सनातन धर्म में एकादशी तिथि भगवान विष्णु की आराधना के लिए समर्पित मानी जाती है. वर्ष भर आने वाली 24 एकादशियों में योगिनी एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है. धार्मिक मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और नियमपूर्वक व्रत रखने, भगवान विष्णु की पूजा करने और व्रत कथा का श्रवण करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है. योगिनी एकादशी को लेकर एक ऐसी पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके कारण इस व्रत को चर्म रोगों से मुक्ति की मान्यता से भी जोड़ा जाता है. आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कथा.

अलकापुरी में रहता था हेममाली

पौराणिक कथा के अनुसार, प्राचीन काल में धन के देवता कुबेर की राजधानी अलकापुरी थी. कुबेर भगवान शिव के परम भक्त थे और प्रतिदिन पूरे विधि-विधान से उनकी पूजा करते थे. भगवान शिव के पूजन के लिए रोज ताजे और सुगंधित पुष्प अर्पित किए जाते थे. इन फूलों की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी हेममाली नामक एक यक्ष के पास थी.

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हेममाली कुबेर की विशाल पुष्प वाटिका की देखभाल करता था. उसका काम था हर दिन सुबह-सुबह सुंदर फूल चुनकर भगवान शिव की पूजा के लिए समय पर पहुंचाना. हेममाली अपनी पत्नी विशालाक्षी से अत्यंत प्रेम करता था और दोनों का दांपत्य जीवन सुखपूर्वक बीत रहा था.

कर्तव्य में हुई एक भूल

एक दिन हेममाली अपनी पत्नी के साथ समय बिताने में इतना मग्न हो गया कि वह अपने कर्तव्य को ही भूल बैठा. उसे भगवान शिव की पूजा के लिए फूल पहुंचाने थे, लेकिन वह समय पर पुष्प लेकर नहीं पहुंचा. उधर कुबेर पूजा की तैयारी कर चुके थे और फूलों की प्रतीक्षा कर रहे थे.

जब काफी देर तक फूल नहीं पहुंचे तो कुबेर ने अपने सेवकों को कारण पता लगाने के लिए भेजा. सेवकों ने लौटकर बताया कि हेममाली अपने कर्तव्य की उपेक्षा कर पत्नी के साथ आनंद में मग्न है. यह सुनकर कुबेर अत्यंत क्रोधित हो गए. उन्हें लगा कि हेममाली ने केवल उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं की, बल्कि भगवान शिव की सेवा में भी लापरवाही बरती है.

मिला भयंकर श्राप

क्रोधित कुबेर ने हेममाली को श्राप देते हुए कहा कि जिसने भगवान की सेवा में लापरवाही की है, वह अपने कर्मों का फल अवश्य भोगेगा. श्राप के प्रभाव से हेममाली तत्काल कुष्ठ रोग (कोढ़) से पीड़ित हो गया. उसका सुंदर शरीर रोगग्रस्त हो गया और उसे अलकापुरी से निष्कासित कर दिया गया.

देखते ही देखते उसका सुखी जीवन दुखों में बदल गया. उसे पत्नी और परिवार से दूर रहना पड़ा. वह जंगलों और निर्जन स्थानों में भटकने लगा. शरीर में पीड़ा थी, मन में पश्चाताप था और भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा था. धीरे-धीरे उसे अपनी भूल का एहसास होने लगा और वह अपने अपराध पर पछताने लगा.

ऋषि मार्कण्डेय से हुई भेंट

कई वर्षों तक कष्ट झेलने के बाद एक दिन हेममाली की भेंट महान तपस्वी ऋषि मार्कण्डेय से हुई. ऋषि मार्कण्डेय अपनी तपस्या, ज्ञान और करुणा के लिए प्रसिद्ध थे. उन्होंने हेममाली की दयनीय अवस्था देखकर उससे उसके दुख का कारण पूछा.

हेममाली ने हाथ जोड़कर अपनी पूरी कहानी सुनाई. उसने बताया कि किस प्रकार कर्तव्य की उपेक्षा के कारण उसे श्राप मिला और अब वह असहनीय कष्ट भोग रहा है. उसने ऋषि से प्रार्थना की कि वे उसे इस दुख से बाहर निकलने का मार्ग बताएं.

योगिनी एकादशी व्रत का मिला उपाय

हेममाली की पश्चाताप भरी बात सुनकर ऋषि मार्कण्डेय को उस पर दया आ गई. उन्होंने कहा कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी अत्यंत पुण्यदायी मानी जाती है. यदि वह इस एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ करे तथा भगवान विष्णु की आराधना करे, तो उसे अपने पापों और श्राप से मुक्ति मिल सकती है.

ऋषि के निर्देशानुसार हेममाली ने योगिनी एकादशी का व्रत रखा. उसने उपवास किया, भगवान विष्णु की पूजा की, मंत्र जाप किया और सच्चे मन से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी. उसकी भक्ति और पश्चाताप से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए.

कैसे जुड़ी चर्म रोगों से मुक्ति की मान्यता?

धार्मिक कथा के अनुसार, योगिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से हेममाली का कुष्ठ रोग समाप्त हो गया. उसका शरीर पहले जैसा स्वस्थ और सुंदर हो गया. कुबेर का श्राप भी समाप्त हो गया और उसे पुनः सम्मान के साथ अपना स्थान प्राप्त हुआ. वह अपनी पत्नी और परिवार के पास लौट सका और सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा.

इसी प्रसंग के कारण धार्मिक मान्यताओं में योगिनी एकादशी को चर्म रोगों से मुक्ति की कामना से जोड़कर देखा जाता है. हालांकि यह एक पौराणिक और धार्मिक मान्यता है, जिसे श्रद्धालु आस्था के आधार पर मानते हैं.

कथा से क्या सीख मिलती है?

योगिनी एकादशी की कथा केवल व्रत की महिमा नहीं बताती, बल्कि जीवन के लिए महत्वपूर्ण संदेश भी देती है. यह कहानी सिखाती है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रति हमेशा सजग रहना चाहिए. छोटी-सी लापरवाही भी बड़े परिणाम ला सकती है. साथ ही यदि किसी से भूल हो जाए तो सच्चा पश्चाताप, अनुशासन, भक्ति और सकारात्मक कर्म उसे नई दिशा दे सकते हैं.

यही कारण है कि योगिनी एकादशी के दिन व्रत रखने के साथ-साथ इसकी कथा का श्रवण और पाठ भी महत्वपूर्ण माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि इससे श्रद्धालु व्रत के महत्व को समझते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने की कामना करते हैं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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