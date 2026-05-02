फूड पॉइजनिंग का डर-

घूमना लगभग हर किसी को पसंद होता है, ऐसे में हम में से अधिकतर लोग समय-समय पर घूमने का प्लान बना लेते हैं. हालांकि छुट्टियों पर घूमने जाते समय एक ही चिंता सताती रहती है और वो है फ्रिज में रखा खाना, हम सोचते रहते हैं कि बिजली चली गई तो क्या होगा? सारा खाना खराब हो जाएगा? फूड पॉइजनिंग का डर?