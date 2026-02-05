वीडियो मॉनिटर

हालांकि, ये कोई डेडिकेटेड एंटी थेफ्ट डिवाइस नहीं है. लेकिन, कई लोग इससे अपनी कार ध्यान रख रहे हैं. इस प्रोडक्ट के साथ कैमरा मिलता है, जिसे गाड़ी के अंदर लगाना होता है और एक डिस्प्ले मिलता है. इस डिस्प्ले में गाड़ी के अंदर का लाइन वीडियो देख सकते हैं, फोटो क्लिक कर सकते हैं, रात में बेहतर व्यू के लिए इसमें नाइट विजन भी मिलता है. यह साउंड सेंसिटिव है, गाड़ी के अंदर कोई भी आवाज आते ही ये तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा और यूजर को नोटिफाई कर देगा.इसके कैमरा और डिस्प्ले में 800 से 1000 फीट तक की रेंज मिलती है.अमेजॉन पर इसकी कीमत 7000 है.