Nawazuddin Siddiqui की कहानी

Nawazuddin Siddiqui: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के एक छोटे से गांव बुढ़ाना में जन्मा साधारण सा लड़का. अपने आठ भाई-बहनों में सबसे बड़ा. पिता पहलवान बनाना चाहते थे. लोग कालिया कहकर चिढ़ाते थे. सपना था हीरो बनना. दिल्ली में एक नाटक क्या देख लिया, नवाज़ ने ठान लिया एक्टिंग की दुनिया में ही अपना करियर बनाना है. हीरो बनने से पहले सवाल पेट भरने का था. उसके लिए दिल्ली और नोएडा में चौकीदारी की. कई बार तो हालात इतने खराब हो जाते कि पूरा दिन पारले जी का बिस्किट खाकर गुजारना पड़ता. हम बात कर रहे हैं नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी की, 19 मई को उनके बर्थडे के मौके पर जानते हैं कुछ खास बातें