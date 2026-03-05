इस सीन को ऐसे फिल्माने की क्या जरूरत थी?

टॉम क्रूज को कई लोग मॉडर्न-डे जैकी चैन भी कहते हैं, घोस्ट प्रोटोकॉल में टॉम क्रूज़ के किरदार एथन हंट को दुबई ले जाया जाता है, जहां वो कर्ट हेंड्रिक्स उर्फ ​​कोबाल्ट (माइकल नाइक्विस्ट) के एक विनाशकारी हथियार को ढूंढने के लिए निकलते हैं. इस सीन के लिए एथन को 2,722 फीट ऊंची गगनचुंबी इमारत की 130वीं मंजिल तक पहुंचना होता है और लिफ्ट की बजाय मेगनेट ग्लव्स का इस्तेमाल करना पड़ता है. 123वीं मंजिल तक चढ़ाई शुरू करना आसान होता है, क्योंकि वहां तक वो रस्सी के सहारे उतर जाते हैं. लेकिन इसके बाद उन्हें एक खतरनाक छलांग लगानी होती है जो लोगों की सांसे रोक देती है.