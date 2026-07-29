यूक्रेन के बंदरगाह पर क्यों फंसा है जहाज?

यूक्रेन के चोर्नोमोर्स्क बंदरगाह पर मौजूद एमवी AMIR1 नाम का मालवाहक जहाज इन दिनों युद्ध जैसे हालात के बीच फंसा हुआ है. जहाज पर कुल 15 चालक दल के सदस्य हैं, जिनमें 13 भारतीय नागरिक शामिल हैं. रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष के कारण इस इलाके में लगातार सुरक्षा खतरा बना हुआ है. समुद्री रास्तों पर हमलों और सैन्य गतिविधियों की वजह से जहाज को सुरक्षित तरीके से बंदरगाह छोड़ने की अनुमति नहीं मिल पा रही. ऐसे में चालक दल जहाज पर ही रहने को मजबूर है. हर गुजरते दिन के साथ उनकी चिंता और अनिश्चितता बढ़ती जा रही है, क्योंकि आसपास लगातार धमाकों और सैन्य गतिविधियों की खबरें आ रही हैं.