सरेंडर करने पर कैसे मजबूर मजबूर हुआ पाकिस्तान?

पूर्वी पाकिस्तान के तटीय ठिकानों पर विक्रांत से उड़ान भरने वाले सी हॉक लड़ाकू विमानों ने जोरदार हमले किए. चटगांव, कॉक्स बाज़ार, खुलना और मोंगला में बंदरगाहों, ईंधन डिपो और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया गया. इसके बाद भारतीय युद्धपोतों ने पूर्वी पाकिस्तान की ओर जाने वाले समुद्री मार्गों पर गश्त शुरू कर दी. ये बताना जरूरी है कि तब भारत ने कोई औपचारिक नाकाबंदी घोषित नहीं की थी. लेकिन, इसका असर साफ दिखाई दे रहा था. पाकिस्तान अब असहाय था और उसके पास कोई चारा नहीं बचा. (प्रतीकात्मक AI तस्वीर)