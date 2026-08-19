आखिर यहां पहुंचा इतना रेडियोएक्टिव कचरा कैसे?
1940 के दशक से लेकर 1980 के दशक तक कई देशों ने रेडियोएक्टिव कचरे को समुद्र में डंप किया. इनमें ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड समेत कई देश शामिल थे. उस दौर में माना जाता था कि समुद्र की हजारों मीटर गहरी तलहटी में कचरे को डुबो देना अपेक्षाकृत सुरक्षित तरीका है. बैरल्स को बिटुमेन, रेजिन या सीमेंट जैसी सामग्री के साथ सील किया जाता था. फिर उन्हें समुद्र की गहराई में पहुंचा दिया जाता था. समय के साथ इन मैटल के कंटेनरों की हालत बदल गई. जिस सुरक्षा के भरोसे रेडियोएक्टिव कचरे को समुद्र में दफन किया गया था, वह अब कमजोर पड़ती नजर आ रही है.