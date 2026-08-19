क्या रेडिएशन समुद्र में फैल चुका है?

वैज्ञानिक अभी यह दावा नहीं कर रहे कि रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन बड़े पैमाने पर समुद्र में फैल चुका है. इसके लिए पानी, तलछट और समुद्री जीवों के सैंपल की बेहद संवेदनशील जांच की जा रही है. स्पेन के नेशनल एक्सेलेरेटर सेंटर और यूनिवर्सिटी ऑफ सेविले के वैज्ञानिक Accelerator Mass Spectrometry तकनीक से इन सैंपल की जांच कर रहे हैं. इस तकनीक से बेहद कम मात्रा में मौजूद रेडियोन्यूक्लाइड्स का भी पता लगाया जा सकता है. अगर जांच में रेडियोएक्टिव पदार्थ पानी, समुद्री तलछट या जीवों में मिलता है, तो वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश करेंगे कि वह कितनी दूर तक फैला है और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर उसका क्या असर पड़ सकता है.