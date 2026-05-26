राजेश खन्ना की फोटो से शादी कर लेती थीं लड़कियां

आशा पारेख ने कहा कि उनकी पिक्चर एकदम से हिट हो गई और सब लड़कियां दीवानी हो गईं. तब लगा कि ये सुपरस्टार बन गए हैं. इसके लिए मैं कहूंगी कि राजेश खन्ना के पीछे जो क्रेज था, लड़कियों का जो पागलपन था, वो मैंने सिर्फ एक और हीरो के लिए देखा है और वह हैं देव आनंद. उनके लिए भी लड़कियां बेहोश हो जाती थीं. इसी तरह राजेश खन्ना जी के लिए भी सुना है कि लोग उनकी गाड़ी को किस करते थे और कुछ तो उनके फोटो के साथ शादी भी करते थे.