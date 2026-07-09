मई 2023 में चलन से बाहर हुए थे 2000 के नोट

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2000 रुपये के नोटों को लेकर नया अपडेट जारी किया है. केंद्रीय बैंक के मुताबिक, मई 2023 में इन्हें चलन से वापस लेने का फैसला किए जाने के बाद अब तक करीब 98% से ज्यादा 2000 रुपये के नोट बैंकिंग सिस्टम में लौट चुके हैं. जिन लोगों के पास अभी भी ये नोट मौजूद हैं, वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत इन्हें जमा या बदलवा सकते हैं. ऐसे में अगर आपके घर या तिजोरी में अब भी 2000 रुपये के नोट रखे हैं, तो यह जानना जरूरी है कि RBI ने इनके बारे में क्या ताजा जानकारी दी है.