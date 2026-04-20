मेष (Aries)

आज आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी. गजकेसरी योग के प्रभाव से भाई-बहनों के साथ चल रहे पुराने विवाद सुलझेंगे और उनके सहयोग से कोई बड़ा व्यापारिक लाभ मिल सकता है.