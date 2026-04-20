21 April 2026 Rashifal Aaj Ka Rashifal 21 April 2026 Gajkesari Yog Mithun 8388044
Aaj Ka Rashifal 21 April 2026: मिथुन राशि में चंद्रमा और गुरु की युति, 'गजकेसरी राजयोग' से इन राशियों की चमकेगी किस्मत
Aaj Ka Rashifal 21 April 2026: 21 अप्रैल 2026, मंगलवार का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से एक बड़े बदलाव का साक्षी बनेगा. आज दोपहर में चंद्रमा का प्रवेश मिथुन राशि में होने जा रहा है, जहाँ पहले से ही ज्ञान के कारक देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं. इन दोनों शुभ ग्रहों के मिलन से 'गजकेसरी राजयोग' का निर्माण हो रहा है, जो आर्थिक समृद्धि और बौद्धिक सफलता का प्रतीक माना जाता है. यह योग विशेष रूप से मिथुन और कन्या राशि के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि यह उनके करियर और निर्णय लेने की क्षमता को नई दिशा देगा.जानें मंगलवार का दिन किन राशियों के लिए होगा सबसे शुभ.