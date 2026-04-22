मीन (Pisces)

संपत्ति और वाहन सुख की प्राप्ति के योग हैं. रुका हुआ धन वापस मिलेगा, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.. प्रॉपर्टी के मामलों में आज आपकी 'लॉटरी' लग सकती है.डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें. (Ai Generated Image)