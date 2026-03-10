कैसे मिलेंगी अटकी हुईं किस्तें?

इस योजना के तहत अब तक किसानों को 21वीं किस्त दी जा चुकी है. लेकिन, ऐसे किसान भी हैं; जिनके अकाउंट में किस्तें नहीं पहुंची हैं. अगर आप PM किसान योजना के लाभार्थी हैं. आपको पिछली 3 किस्तें नहीं मिली हैं, तो आपको एक जरूरी कदम उठाना होगा. इसके बाद आपके अकाउंट में तीनों किस्तों का पैसा आ जाएगा. सम्मान निधि की किस्त रुकने की सबसे आम वजह e-KYC का अपडेट न होना है. अगर आपका आधार आपके बैंक खाते या PM किसान पोर्टल से लिंक नहीं है, तो किस्त सीधा बैंक तक नहीं पहुंच पाती. कई बार नाम के स्पेलिंग में हुई चूक, गलत बैंक डिटेल, गलत डेट ऑफ बर्थ या मिसमैच्ड डाक्यूमेंट भी समस्या पैदा करते हैं. इसलिए आपको e-KYC को ठीक कर लें.