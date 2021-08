1 / 10

Russian Lady Vows to become the mother of 105 children दुनिया में आबादी को लेकर अक्सर बातें होती हैं. बहुत से देशों में ये बड़ा मुद्दा है. कई देशों में छोटा परिवार यानी कम बच्चे पैदा किये जाने का नियम भी है. ऐसे में एक महिला ने कुछ अलग ही करने की ठान ली है. महिला की उम्र सिर्फ 23 साल है और वह अब तक 11 बच्चों की माँ बन चुकी है. महिला यहीं नहीं रुकना चाहती है, बल्कि उसका लक्ष्य बहुत बड़ा है.