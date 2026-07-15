आखिर क्यों खास हैं ये 3400 साल पुराने गहने?
खुदाई में मिले डायडेम और माउथपीस साधारण आभूषण नहीं हैं. इन पर बने बैल, सूर्य मुकुट, ताड़ के पेड़, फूल और मकर जैसे प्रतीक अलग-अलग सभ्यताओं की कलात्मक परंपराओं को दर्शाते हैं. इन डिजाइनों में मिस्र, ग्रीस और पश्चिम एशिया की झलक साफ दिखाई देती है. विशेषज्ञों का मानना है कि इन गहनों को बनाने वाले कारीगर केवल नक़ल नहीं करते थे, बल्कि अलग-अलग संस्कृतियों की कलाओं को मिलाकर नए डिजाइन तैयार करते थे. यही कारण है कि ये खजाना उस समय के सांस्कृतिक आदान-प्रदान का मजबूत प्रमाण माना जा रहा है.