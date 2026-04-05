रियल लोकेशन्स और हाई-एंड VFX

सच्चाई जो भी हो, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता.Ranbir Kapoor, Sai Pallavi और Yash जैसे स्टार्स से सजी यह फिल्म रियल लोकेशन्स और हाई-एंड VFX का ऐसा मिक्स है, जो पहले कभी नहीं देखा गया.