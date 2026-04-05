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Last updated on - April 5, 2026 8:55 AM IST
By Pooja Batra
| Edited by Pooja Batra
रणबीर की रामायण का BTS वीडियो भी सामने आया है जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं इसका कौन सा सीन रियल है और इसमें कितना वीएफएक्स का यूज़ किया गया है.
बता दें, इसमें जटायू की अस्थि विसर्जन वाला सीन रियल में शूट किया गया है वहीं, राणव का एंट्री और पुष्पक यान वाला वीएफएक्स की मदद से शूट किया गया है.
झरने के पास इस सीन को रियल में शूट किया गया है जहां भगवान राम के लुक में रणबीर नमस्कार करते नज़र आ रहे हैं.
रणबीर कपूर के महल वाले सीन को रियल में शूट किया गया है.
रावण की एंट्री वाले सीन को भव्य बनाने के लिए इसे हरे पर्दे की मदद से शूट किया गया है
रणबीर कपूर स्टारर रामायण पर लोग जमकर रिएक्ट कर रहे हैं. किसी का कहना है कि ये फिल्म इतिहास रच देने वाली हैं, वहीं किसी का कहना फिल्म सिर्फ इफेक्ट्स के भरोसे है.
कुछ लोग सोशल मीडिया पर वायरल रामायण के BTS वीडियो को AI द्वारा बनाया हुआ बता रहे हैं.
सच्चाई जो भी हो, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता.Ranbir Kapoor, Sai Pallavi और Yash जैसे स्टार्स से सजी यह फिल्म रियल लोकेशन्स और हाई-एंड VFX का ऐसा मिक्स है, जो पहले कभी नहीं देखा गया.
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