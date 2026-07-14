3 मीटर खाद के नीचे दबी नूडल्स

करीब 4,000 साल पुराने नूडल्स को सबसे प्राचीन नूडल्स में से एक माना भी गया था. जब ये मिला था, तो ये एक कटोरे में था और नूडल्स की लंबी-लंबी लड़ियां थी और इसके साथ-साथ ये एकदम पीले रंग की भी थी. ये करीब 3 मीटर खाद के नीचे दबी हुई थी और ये उल्टे कटोरे के अंदर थी, जिसको सभी ने हैरानी में डाल दिया था. कई सारे विशेषज्ञों का इस पर अलग-अलग तरह का विचार भी था. कुछ लोगों का ये मानना था कि प्राकृतिक परिस्थितियों और बर्तन के उल्टा दबे रहने की वजह से ये नूडल्स इतने सालों तक कैसे सुरक्षित रह गए, जो की बेहद ही हैरान कर देने वाली बात थी. कई लोगों का इस पर ये भी मानना है कि नूडल्स का इतिहास चीन से जुड़ा हो सकता है.