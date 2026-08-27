विनोद खन्ना सबसे ज़्यादा फ़ीस लेने वाले एक्टर

विनोद खन्ना बॉलीवुड के सबसे प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक थे. विनोद खन्ना अपने समय के सबसे ज़्यादा फ़ीस लेने वाले एक्टर्स में से एक थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार उन्होंने एक इंटीमेट सीन के लिए अपनी फ़ीस कम कर ली थी? हां, कई रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर चल रही अफ़वाहों के मुताबिक, विनोद ने 1988 की ब्लॉकबस्टर फ़िल्म 'दयावान' के लिए अपनी फ़ीस कम कर दी थी. कई रिपोर्ट्स के अनुसार, माधुरी दीक्षित के साथ विवादित लिप-लॉक सीन को करने के लिए विनोद ने अपनी फ़ीस कम की थी.