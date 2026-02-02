घर की लक्ष्मी के लिए खास सेविंग स्कीम
भारतीय समाज में बहू-बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना जाता है. परिवार में बेटी का जन्म होते ही मां-बाप उसकी पढ़ाई, शादी और भविष्य की चिंता करने लगते हैं. मोदी सरकार 'बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ' कैंपेन के जरिए लड़कियों के अस्तित्व की सुरक्षा और उनकी शिक्षा को सुनिश्चित भी कर रही है. लेकिन, सिर्फ लक्ष्मी मानने से नहीं होगा. लक्ष्मी होने के लिए आर्थिक सुरक्षा भी जरूरी है. आर्थिक आजादी को लेकर महिलाओं की सोच भी बदली है. अब चाहे गांव की हो या शहर की... हर महिला चाहती है कि उसके पास कोई ऐसा फाइनेंशियल प्लान हो, जिससे उसे अपनी जरूरतों के लिए किसी से पैसे मांगना न पड़े. वहीं, भविष्य भी सुरक्षित रहे. हम आपको ऐसी 5 योजनाओं को बारे में बता रहे हैं.