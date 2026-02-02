सुकन्या समृद्धि योजना

ये सरकारी योजना बेटियों की शिक्षा और भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शुरू की गई है. इस योजना में निवेश करके आप 70 से 90 लाख रुपये तक का फंड इकट्ठा कर सकते हैं. फिलहाल 2025 की पहली तिमाही के लिए इस पर 8.2% सालाना ब्याज मिल रहा है. इस स्कीम में आप हर साल मिनिमम 250 रुपये से लेकर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं. निवेश की अवधि 15 साल की होती है, लेकिन इसकी मैच्योरिटी 21 साल पर होती है.आप बेटी के 10 साल की उम्र तक यह खाता खोल सकते हैं और उसके 21 साल पूरे होने पर पूरा पैसा निकाल सकते हैं. इसमें किए गए निवेश पर आपको सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट मिलती है. ये बेटी की शिक्षा और शादी जैसे लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए बड़े काम की योजना है.