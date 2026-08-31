श्रीकृष्ण के दर्शन पाने के लिए वृंदावन से अच्छी कोई दुसरी जगह हो ही नहीं सकती (AI PHOTO)

इस साल 4 सितंबर को जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा. जन्माष्टमी इस बार शुक्रवार को पड़ रही है और इसके बाद शनिवार और रविवार की छुट्टी है. ऐसे में लगातार 3 दिन का वीकेंड मिल रहा है. अगर आप भी इस लंबे वीकेंड में कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं और साथ ही भगवान श्रीकृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं, तो कुछ खास जगहें आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकती हैं.जन्माष्टमी के मौके पर देशभर में अलग-अलग तरह से भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है. कहीं कान्हा की भव्य झांकियां निकाली जाती हैं, तो कहीं मटकी फोड़ने की परंपरा निभाई जाती है. कई जगहों पर रासलीला का आयोजन होता है और पूरा माहौल भक्ति के रंग में रंग जाता है. लोग ‘नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की’ के जयकारों के साथ जन्माष्टमी का त्योहार बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाते हैं. उत्तर प्रदेश में भी श्रीकृष्ण से जुड़ी कई ऐसी खूबसूरत और धार्मिक जगहें हैं, जहां आप इस जन्माष्टमी पर घूमने जा सकते हैं. यहां आपको भगवान श्रीकृष्ण से जुड़े प्रमुख स्थलों के दर्शन करने के साथ-साथ जन्माष्टमी के भव्य उत्सव का हिस्सा बनने का मौका भी मिलेगा.