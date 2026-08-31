वृंदावन, उत्तर प्रदेश
जन्माष्टमी के मौके पर घूमने के लिए और श्रीकृष्ण के दर्शन पाने के लिए वृंदावन से अच्छी कोई दुसरी जगह हो ही नहीं सकती .श्रीकृष्ण की लीलाओं से जुड़ा वृंदावन जन्माष्टमी के दौरान बेहद खास नजर आता है. मथुरा से करीब 17 किलोमीटर दूर स्थित इस शहर में त्योहार की तैयारियां कई दिन पहले शुरू हो जाती हैं. मंदिरों से लेकर गलियों तक हर तरफ भक्ति का माहौल दिखाई देता है. बांके बिहारी मंदिर, इस्कॉन मंदिर और प्रेम मंदिर जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों को फूलों, दीपों और रोशनी से सजाया जाता है. भजन-कीर्तन, रासलीला और कृष्ण नाम के जयकारों से वृंदावन की गलियां गूंजती रहती हैं. अगर आप जन्माष्टमी को सिर्फ त्योहार के तौर पर नहीं, बल्कि कृष्ण भक्ति को करीब से महसूस करते हुए मनाना चाहते हैं, तो वृंदावन आपके लिए बेहतरीन जगह हो सकती है.