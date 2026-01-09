4.आम आदमी बीमा योजना (AABY)

इस स्कीम की शुरुआत भारत सरकार के श्रम व रोजगार मंत्रालय ने की है. ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है. देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी LIC इस स्कीम को ऑपरेट करती है. इस स्कीम में 48 विशिष्ट व्यावसायिक/व्यावसायिक समूहों, ग्रामीण भूमिहीन परिवारों और असंगठित श्रमिकों के सदस्यों को मौत और विकलांगता के लिए कवरेज दिया जाता है. आम आदमी बीमा योजना का फायदा लेने के लिए आवेदकर की उम्र 18 से 59 साल के बीच होनी चाहिए. आवेदक का परिवार गरीबी रेखा के नीचे(BPL) कैटेगरी में आना चाहिए.इसके तहत कुल प्रीमियम का 50% (100 रुपये) भारत सरकार की ओर से सब्सिडी के तौर पर दिया जाता है. ग्रामीण भूमिहीन परिवारों (RLH) के लिए प्रीमियम का बाकी 50% (100 रुपये)संबंधित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार की तरफ से दिया जाता है.