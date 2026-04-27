चंदन और गुलाब जल

चंदन और गुलाब जल दोनों ही आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होते हैं. अगर आप इसका पेस्ट बनाकर अपनी स्किन पर रोजाना या हफ्ते में 5 दिन भी लगाते हैं, तो आपको कमाल के असर देखने को मिल सकते हैं. सन बर्न से राहत दिलाने में भी ये मददगार होते हैं.