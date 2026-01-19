क्यों चमक रही चांदी?

सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) और 5G टेक्नोलॉजी में चांदी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है. ऐसे में इसकी खपत रिकॉर्ड स्तर पर है. चांदी की जितनी डिमांड है, उस हिसाब से इसका उत्पादन कम हो रहा है.जब तक तांबे की खुदाई नहीं बढ़ती, चांदी की सप्लाई नहीं बढ़ सकती. इस डिमांड और सप्लाई के भारी अंतर के कारण चांदी की कमी बनी हुई है. इसलिए दाम बढ़ रहे हैं. वहीं, इंटरनेशनल मार्केट में चांदी की कीमतें डॉलर में तय होती हैं. इसलिए जब डॉलर इंडेक्स कमजोर होता है, तो चांदी की कीमतों में उछाल आता है.