गीता भवन (ऋषिकेश)

ऋषिकेश उत्तराखंड की सबसे प्रसिद्ध जगह है. यहां आए दिन लाखों की संख्या में पर्यटक घूमने के लिए आते हैं. आप ऋषिकेश घूमने के लिए आ रहे हैं और ठहरने के लिए कोई सस्ती जगह देख रहे हैं या फिर फ्री में रहने का स्थान खोज रहे हैं तो, तो भारत हेरिटेज सर्विसेज जाएं या गीता भवन विजिट करें. दोनों ही जगह रहने और खाने के लिए बिल्कुल फ्री है. गीता भवन में कुल 1000 कमरे हैं. यहां दुनिया के कोने-कोने से लोग रहने के लिए आते हैं. आपको यहां रुकने और खाने-पीने के लिए कोई बिल नहीं चुकाना पड़ेगा. गंगा की आरती और सैर भी आपफ्री में कर सकते हैं. बस इसके बदले में वॉलन्टियर का काम करना होगा.