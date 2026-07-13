ईशा फाउंडेशन (कोयंबटूर)
तमिलनाडु के कोयंबटूर में वेलियांगिरी पहाड़ियों की तलहटी में स्थित ईशा फाउंडेशन आश्रम ध्यान और योग के लिए जाना जाता है. इसकी स्थापना 1992 में आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने की थी. यह संस्था योग, ध्यान, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काम करती है. परिसर का सबसे बड़ा आकर्षण आदियोगी शिव की 112 फीट ऊंची प्रतिमा है, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची अर्ध-प्रतिमा (बस्ट) माना जाता है. अगर आप वॉलन्टियर के रूप में सेवा देते हैं, तो आश्रम में आपके रहने और खाने का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है. आप वॉलन्टियर के तौर पर फ्री में घूम भी सकते हैं.