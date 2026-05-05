स्नेक प्लांट

गर्मी की वजह से अगर बिना AC तंदूर की तरह तपने लगता है आपका भी घर तो आप स्नेक प्लांट को घर पर लगा सकते हैं. ये दिखने में भी काफी ज्यादा खूबसूरत नजर आता है. ये हवा को साफ रखता है और आपके घर को ठंडक देने का काम भी करता है.