मनी प्लांट

मनी प्लांट का पौधा भी आप घर पर लगा सकते हैं. इसको घर पर लगाना भी काफी ज्यादा आसान है और ये अगर आप घर पर बरसात के मौसम में लगाते हैं, तो आपको काफी ज्यादा फायदा हो सकता है. मनी प्लांट सबसे लोकप्रिय और कम देखभाल वाला पौधा माना जाता है. इसको आप घर पर या बालकनी में आसानी से लगा सकते हैं. बारिश के मौसम में इसकी बेल बहुत तेजी से बढ़ती है और साथ ही साथ इसे मिट्टी या सिर्फ पानी दोनों में आसानी से आप उगा सकते हैं. इसको उगाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करना होता है. हवा को शुद्ध रखने में मददगार होती है और साथ ही साथ बालकनी, लिविंग रूम और ऑफिस के लिए ये एकदम बेस्ट होती है.