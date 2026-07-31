मानसून में पौधे की अच्छी ग्रोथ
मानसून का मौसम आते ही हर जगह-जगह हरियाली छा जाती है. मानसून का मौसम सिर्फ गर्मी से राहत ही नहीं देता, बल्कि पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए भी इसको काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. बारिश के दौरान मिट्टी में पर्याप्त नमी बनी रहती है, जिस वजह से उसकी जड़े तेजी से फैलती नजर आती है. और नई पत्तियां निकलने भी काफी ज्यादा लग जाती है, इसलिए आपको इस मौसम में कुछ ऐसे पौधे हैं, जिनको लगाना चाहिए, जो तेजी से बढ़ते हैं. आपकी बालकनी या घर का छोटा-सा गार्डन भी आपके बड़े ही काम आ सकता है. आइए आपको बताते हैं, आप कौन-कौन से पौधे को घर पर उगा सकते हैं.