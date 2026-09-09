5. स्नेक प्लांट (Snake Plant / संसेविया)-

इसके लंबे और नुकीले पत्ते सांपों के लिए असुविधाजनक रास्ता बनाते हैं, जिससे सांपों के आने की संभावना कम हो जाती है. इसका सांपों के आने या न आने से कोई वैज्ञानिक संबंध नहीं है. इसे घर के अंदर या बाहर दोनों जगह लगाया जा सकता है, ये हवा शुद्ध करने वाला भी है और कम पानी में जीवित रहता है. कुछ और बातों का ध्यान रखने से भी घर में सांप नहीं आते हैं. घर के आसपास घास, कूड़ा-कर्कट न रखें, चूहे-छछूंदर जैसे छोटे जानवरों को आसपास न आने दें, क्योंकि ये सांपों का खाना होते हैं, ऐसे नमें सांपों के आने के चांसेसे बड़ जाते हैं. हालांकि ध्यान रखें कि ये नुस्खें 100 प्रतिशत गारंटी नहीं देते कि सांप कभी नहीं आएंगे, लेकिन जोखिम काफी कम कर सकते हैं.