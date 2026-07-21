1. खाने का समय और प्लेट फिक्स करें (Portion & Timing Rule)

mayoclinic की मानें तो कुछ आसान से नियमों का पालन करने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है और परेशानियों से बचा जा सकता है. सबसे पहला नियम है कि खाने का समय तय करें, किसी भी समय खाना खाने से बचें. रोजाना एक ही समय पर खाना खाएं, इससे इंसुलिन बेहतर तरह से काम करती है. आधी प्लेट को सब्जियों से भरें, एक चौथाई प्रोटीन लें, जैसे दाल, पनीर, अंडा, मछली, एक चौथाई साबुत अनाज, जैसे ब्राउन राइस, ज्वार, बाजरा इस्तेमाल करें. चीनी, मैदा, जूस और प्रोसेस्ड फूड पूरी तरह कम करें. छोटी-छोटी प्लेट इस्तेमाल करें, ज्यादा खाने की आदत कम होगी.