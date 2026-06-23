भुने चने में पोषक तत्व
भुने चने को सुपरफूड के तौर पर जाना जाता है, इसमें आपको भरपूर मात्रा में कई जरूरी पोषक तत्व भी मिल जाएंगे. इसमें प्रोटीन की अच्छी मात्रा भी पाई जाती है. भरपूर फाइबर, आयरन और कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस, कम फैट और कम कैलोरी ये सब आपको इसमें आसानी से मिल जाएगी. 100 ग्राम भुने चनों में लगभग 18 से 22 ग्राम तक प्रोटीन आपको मिल सकता है. भुने चने में मौजूद प्रोटीन शरीर को जरूरी अमीनो एसिड भी देते हैं. मसल्स रिकवरी बेहतर होती है, ताकत बढ़ती है, लंबे समय तक एनर्जी बनी रहती है, शरीर की कमजोरी कम होती है.