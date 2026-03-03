शोले का होली सॉन्ग

Sholay Holi song: होली और हिंदी सिनेमा के बीच सदियों पुराना रिश्ता है. इस बार ये त्योहार 4 मार्च को मनाया जा रहा है. लोगों ने होली सॉन्ग को लेकर अपनी प्ले लिस्ट तैयार कर ली है और पूरे जोश से रंगों के इस त्योहार को मनाने के लिए तैयार हैं. इसी बीच बात करते हैं फिल्म Sholay की. 1975 में रिलीज़ हुई इस फिल्म ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं किया, बल्कि पॉप कल्चर का ऐसा हिस्सा बन गई कि आज भी उसके संवाद, किरदार और गाने लोगों की ज़ुबान पर जिंदा हैं. जब भी 50 साल बाद भी जब होली आती है, तो सबसे पहले जो गीत कानों में गूंजता है, वो है-Holi Ke Din Dil Khil Jate Hain. इस गाने की कहानी भी काफी दिलचस्प है.